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21:46, 9 декабря 2024

Водометы и спецназ мобилизованы у парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двенадцатый день подряд в Тбилиси выходят на протесты сторонники евроинтеграции. В начале акции у парламента Грузии не присутствовала полиция, однако затем к зданию были стянуты спецназ и водометы.

Как писал "Кавказский узел",  с 28 ноября, когда начались акции протеста, задержано более 400 демонстрантов. Несколько дней подряд в Тбилиси продолжаются  нападения со стороны неизвестных в масках. В частности, группа примерно из 50 человек избила нескольких членов партии "Ахали".

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Акция началась сегодня у здания Общественного вещателя на улице Костава. Протестующие требовали предоставления эфирного времени оппозиционерам, после этого они шествием отправились к парламенту, сообщило сегодня Paper Kartuli.

В этом время протестующие перекрыли проспект Руставели, в начале акции у здания парламента не были мобилизованы правоохранители, проинформировало "Интерпрессньюс".

На проспекте Руставели вместо фотографий избитых полицией и спецназом участников акции, которые ранее повесили на елку протестующие, сотрудники мэрии повесили праздничные гирлянды. К 22.00 (21.00 мск) к парламенту прибыл спецназ, сообщает "Новости Грузия".

На площадь Свободы прибыли водометы, сообщило JamNews.

В Кутаиси и Батуми сегодня также проходят шествия сторонников евроинтеграции, пишет RusNews. 

Председатель парламента «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили сообщил о планах властей ввести регуляции на продажу пиротехники, а также запретить митингующим закрывать лица. По его информации, парламент обсудит эти вопросы на этой неделе. Папуашвили заявил, что оба эти вопроса уже обсуждались в парламенте ранее, а последние «события также показали нам, что важно действовать быстро», информирует "Нетгазети".

Папуашвили пояснил, что  полиция должна иметь возможность идентифицировать участников демонстрации. При этом он не прокомментировал, будет ли введен запрет на закрытие лиц для силовиков, которые носят на митинге маски, не упомянул он и группы нападающих на участников акций протеста и журналистов, отмечает издание.

Напомним, 8 декабря сотрудники грузинских СМИ провели в центре Тбилиси акцию солидарности с коллегами, которые пострадали во время освещения протестных акций. Ранее журналисты и активисты пожаловались, что неизвестные в масках совершают нападения на протестующих, они считают, что за этим стоит "Грузинская мечта". Правящая партия отвергла свою причастность к нападениям.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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