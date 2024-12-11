Ночная акция протеста в Тбилиси прошла без инцидентов

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Сторонники евроинтеграции провели ночью протестную акцию около здания парламента Грузии, силовики не стали разгонять протестующих.

Как писал "Кавказский узел", к 9 декабря на акциях протеста были задержаны более 400 человек. 10 декабря протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

Минувшая ночь в Тбилиси "прошла спокойно", силовики не разгоняли протестующих, сообщает сегодня JAMnews. "Снова территория перед парламентом и весь центральный проспект были заполнены десятками тысяч людей", - говорится в публикации.

Ночью участники акции протеста выводили лазерами на стены здания парламента требования о проведении новых выборов, информирует телеграм-канал Tbilisi life. По оценке авторов публикаций в телеграм-канале, число протестующих не уменьшается, на акции также выходят "десятки тысяч людей".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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