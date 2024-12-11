RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:30, 11 декабря 2024

Ночная акция протеста в Тбилиси прошла без инцидентов

Акция протеста. Тбилиси, 10 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции провели ночью протестную акцию около здания парламента Грузии, силовики не стали разгонять протестующих.

Как писал "Кавказский узел", к 9 декабря на акциях протеста были задержаны более 400 человек. 10 декабря протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

Минувшая ночь в Тбилиси "прошла спокойно", силовики не разгоняли протестующих, сообщает сегодня JAMnews. "Снова территория перед парламентом и весь центральный проспект были заполнены десятками тысяч людей", - говорится в публикации.

Ночью участники акции протеста выводили лазерами на стены здания парламента требования о проведении новых выборов, информирует телеграм-канал Tbilisi life. По оценке авторов публикаций в телеграм-канале, число протестующих не уменьшается, на акции также выходят "десятки тысяч людей". 

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Георгий Ахобадзе. Фото: TV Pirveli https://www.facebook.com/groups/751257558957015/posts/1766974494051978/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 декабря 2024, 11:08
Врач в Грузии заявил о подбросе силовиками наркотиков после акции протеста
Акция протеста в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
11 декабря 2024, 00:02
Разгоны акций в Тбилиси усиливают мотивацию протестующих 
10 декабря 2024, 22:18
Грузинские силовики оправдывают усиление репрессий действиями протестующих
Врачи на акции протеста в Кутаиси. Скриншот фото "Мтавари архи" от 10.12.24, https://mtavari.tv/news/172209-kutaisshi-mimdinare-aktsias-ekimebi-sheuertdnen
10 декабря 2024, 21:20
Врачи в Кутаиси потребовали освободить задержанного коллегу
Участники акции протеста в Тбилиси. Ноябрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
10 декабря 2024, 17:36
Служба госбезопасности Грузии заявила о планах сорвать избрание президента
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:56, 10 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
44
Израиль: Голанские высоты теперь наши. Реакция лицемеров и хронически чистых листов
Фото
08:44, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
19
Власти Грузии примут закон о запрете участникам собраний и контрсобраний скрывать лица
Фото
13:14, 6 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
73
В Сирии, Грузии, Украине, Армении итд, никто за "тебя" воевать не станет!
Все блоги
Справочник
Черкесы. Фото https://commons.m.wikimedia.org/wiki/User:Andynapso Кавказские диаспоры Сирии

Армяне собрались в Маргаде недалеко от Дер-эз-Зора. Фото https://www.flickr.com/photos/studioashnag/3473329941/in/photostream/ Армяне Сирии: неопределённое будущее

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
23
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Фото
09:56, 10 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
44
Израиль: Голанские высоты теперь наши. Реакция лицемеров и хронически чистых листов
Фото
15:22, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
63
Что происходит в Абхазии? Подготовка к "президентским выборам"
Фото
08:44, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
19
Власти Грузии примут закон о запрете участникам собраний и контрсобраний скрывать лица
Фото
13:32, 8 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
67
Уйдет РФ из Сирии или укрепит форпост? Слабые аналогии: Абхазия, ЮО, Приднестровье?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Георгий Ахобадзе. Фото: TV Pirveli https://www.facebook.com/groups/751257558957015/posts/1766974494051978/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 декабря 2024, 11:08
Врач в Грузии заявил о подбросе силовиками наркотиков после акции протеста

Ракета в небе. Фото: Сергей Плишенко https://taganrogprav.ru
11 декабря 2024, 08:32
Жильцы 27 домов в Таганроге остались без тепла после ракетной атаки

Центризбирком Армении. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/cik-armenii-priznal-dejstvitelnymi-sobrannye-v-svyazi-s-evrointegraciej-podpisi/
10 декабря 2024, 18:34
ЦИК Армении утвердил подписи за референдум о евроинтеграции

Флаг Абхазии. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
10 декабря 2024, 12:22
Госдума отложила ратификацию протокола о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше