Врачи в Кутаиси потребовали освободить задержанного коллегу

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Тринадцатый день протесты против приостановки евроинтеграции проходят у парламента Грузии. Демонстранты перекрыли движение на проспекте Руставели, а врачи на акции в Кутаиси потребовали освобождения их коллеги педиатра Котэ Чахунашвили, задержанного за неподчинение полиции.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября, когда начались акции протеста, задержано более 400 демонстрантов. Несколько дней подряд в Тбилиси продолжаются нападения со стороны неизвестных в масках. В частности, группа примерно из 50 человек избила нескольких членов партии "Ахали". 9 декабря в начале акции у парламента не присутствовала полиция, однако затем к зданию были стянуты спецназ и водометы.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

На проспекте Руставели грузинской столицы продолжается акция протеста. Протесты продолжаются уже 13-й день. Митингующие начали собираться в 19:00 по местному времени, после чего перекрыли проезжую часть, сообщает "Интерпрессньюс".

Люди требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения арестованных активистов. На улице Чичинадзе пока не появлялись ни патрульные, ни сотрудники криминальной полиции, сообщила телекомпания "Пирвели".

В Кутаиси на акцию протеста вышли врачи. потребовав освободить задержанного коллегу Котэ Чахунашвили. "Мы протестуем против насилия, беззакония и протестуем против этой граничной наглости, когда насилие уже даже не нужно маскировать. Мы протестуем против легализации беззакония", - зпривело слова одного из участников митинга "Мтавари архи"

Педиатра Константине (Котэ) Чахунашвили 8 декабря полиция вызвала на допрос, в качестве свидетеля по делу о групповом насилии. На следующий день близкие сообщили, что не могут его найти. Позже выяснилось, что врач был задержан по обвинению в неподчинении полиции (ст. 173 КоАП), сообщило сегодня Paper Kartuli

Чахунашвили — активный участник протестов, Из изолятора педиатрпопросил провести вместо него лекции и принять малоимущих пациентов.

Напомним, 7 декабря сторонники евроинтеграции возобновили протестную акцию около парламента Грузии и перекрыли проспект Руставели. Группа людей в масках напала на съемочную группу телекомпании "Пирвели", которая снимала сюжет об избиениях протестующих. В ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси разогнали протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. На месте акции протеста были задержаны 48 человек, они обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским. Среди задержанных оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, освещавший протесты. Он обвинен в неподчинении силовикам.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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