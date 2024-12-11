Врач в Грузии заявил о подбросе силовиками наркотиков после акции протеста

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Суд в Тбилиси заключил под стражу врача Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", к 9 декабря на акциях протеста в Грузии были задержаны более 400 человек. 10 декабря протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Акция прошла без инцидентов.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

10 декабря Тбилисский горсуд отправил под арест врача Георгия Ахобадзе, задержанного 7 декабря после акции на проспекте Руставели, сообщает Civil.ge.

Ахобадзе предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков, ему грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Судья Лела Маридашвили не удовлетворила просьбу защиты освободить Ахобадзе под залог или под поручительство политиков. Сам Ахобадзе отверг обвинения и заявил, что арест связан с его гражданской и политической активностью, говорится в публикации.

Георгий Ахобадзе рассказал адвокату, что шел с другом по улице, когда их остановила патрульная полиция. "Когда ему надели наручники и подвели к капоту машины, он почувствовал, что полицейский сунул руку в левый карман его брюк, и понял, что ему пытаются подбросить незаконное вещество", - приводится позиция защиты в публикации на странице "Сакартвело - любовь моя" в Facebook*.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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