Суд оштрафовал Котэ Чахунашвили за неподчинение полиции

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Суд счел врача-педиатра Котэ Чахунашвили виновным в неподчинении полиции и обязал выплатить штраф. Защита заявила о неправосудном решении, а Чахунашвили из суда отправился на акцию протеста.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября, когда начались акции протеста, задержано более 400 демонстрантов. На тринадцатый день протестов против приостановки евроинтеграции акции традиционно прошли у парламента Грузии, а врачи на акции в Кутаиси потребовали освобождения их коллеги педиатра Котэ Чахунашвили, задержанного за неподчинение полиции.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Врач Котэ Чахунашвили был оштрафован судом на 2500 лари (890 долларов США) по делу о неподчинении полиции, решение об этом огласила судья Лела Цагареишвили, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

После окончания заседания Чахунашвили прямо из суда решил отправиться на митинг. "Мы все сделаем, сейчас мы с друзьями пойдем на митинг и протестуем там. Я призываю всех не уставать, мы должны бороться до конца, и с этим режимом должен быть покончено", - заявил он.

Во время заседания адвокат Шота Тутберидзе покинула зал суда в знак протеста. Она заявила, что приговор был написан заранее. "У меня такое впечатление, что судья в этой стране — всего лишь посланник правосудия. Я не видела своей роли в условиях, когда человек провел 48 часов в изоляции, а судья отвел 5 минут на то, чтобы три человека высказали свою точку зрения. Понятно, что он заранее знал, какое решение ему придется принять", - сказала адвокат.

Напомним, 7 декабря сторонники евроинтеграции возобновили протестную акцию около парламента Грузии и перекрыли проспект Руставели. Группа людей в масках напала на съемочную группу телекомпании "Пирвели", которая снимала сюжет об избиениях протестующих. В ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси разогнали протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. На месте акции протеста были задержаны 48 человек, они обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским. Среди задержанных оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, освещавший протесты. Он обвинен в неподчинении силовикам.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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