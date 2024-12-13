Евродепутаты поддержали требования протестующих в Тбилиси

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После закрытой встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили участники делегации Европарламента пришли на проспект Руставели к протестующим сторонникам евроинтеграции. Демонстранты приветствовали их призывом ввести санкции против представителей "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", вечером 12 декабря сторонники евроинтеграции Грузии собрались на акцию протеста, которая проходит 15 дней подряд, перекрыв проспект Руставели у здания парламента. У Тбилисского государственного медицинского университета собрались врачи, протестуя против избиения своих коллег.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Делегация из семи депутатов Европейского парламента, посетившая Тбилиси, вечером 12 декабря поддержала участников акции протеста. Евродепутаты пришли на проспект Руставели после закрытых переговоров с президентом Саломе Зурабишвили, оппозиционными коалициями и представителями НПО.

В комментариях для прессы евродепутаты подчеркнули, что полностью поддерживают президента Саломе Зурабишвили в ее стремлении вернуть Грузию на европейский путь, передает “Новости Грузия”. Они отметили, что “на сегодняшний день легитимность есть только у института президента”.

«Грузии был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в ЕС при определенных условиях, одним из которых было проведение свободных и справедливых выборов. Но эти выборы не были таковыми. Поэтому мы обращаемся к властям Грузии с просьбой провести новые парламентские выборы в соответствии с европейскими нормами», — сказал польский депутат Европарламента Михал Щерба.

Участники делегации также поддержали требование протестующих о необходимости провести новые парламентские выборы. Демонстранты на проспекте Руставели по приветствовали депутатов Европарламента, скандируя «Сакартвело!» и «Санкции!» Несмотря на похолодание и сильный ветер, в 15-й вечер протестов на акцию у парламента вышло еще больше людей, чем в предыдущие дни, отмечает JAMnews.

Генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе отреагировал на заявления европарламентариев, заявив, что у его соратников “нет проблем с легитимностью”, а новый созыв парламента был признан некоторыми европейскими странами, в том числе Венгрией. Как мэр Тбилиси, Каладзе 14 декабря пригласил жителей столицы на церемонию зажжения главной новогодней елки, отметив, что это событие будет символизировать начало нового этапа в жизни страны. На 14 декабря запланировано избрание президента Грузии в парламенте, представитель "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили остается единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались массовые акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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