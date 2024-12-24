Политологи назвали триггеры развития кризиса в Грузии

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Ожидаемым толчком к усугублению продолжающегося политического кризиса в Грузии станет выселение Саломе Зурабишвили из резиденции после инаугурации Кавелашвили и ее уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 23 декабря перед участниками акции протеста в Тбилиси выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, она заявила о необходимости провести новые парламентские выборы и пригласила Бидзину Иванишвили на переговоры. Во время выступления Зурабишвили был задержан один активист. Если д Зурабишвили откажется покинуть свой пост после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, то ей будет грозить уголовное преследование, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

14 декабря в Грузии прошло голосование на выборах президента. Это были первые непрямые выборы президента – за главу государства голосовала коллегия из 300 выборщиков, а не избиратели. Единственным кандидатом стал Михаил Кавелашвили – бывший депутат и футболист, выдвинутый правящей партией. Поскольку действующий президент Саломе Зурабишвили заявила о продлении своего мандата, после выборов в стране фактически будет два президента. Это усилит конфронтацию в обществе и напряжение в отношениях с Западом, заявили политологи.

Профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат парламента Давид Дарчиашвили и руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе считают, что Иванишвили откажется от консультаций по вопросу назначения новых выборов в парламент и затруднились спрогнозировать развитие событий после инаугурации Кавелашвили, уточнив, что «от этой власти можно ожидать всего».

Дарчиашвили обратил внимание, что в своем заявлении Зурабишвили вновь подчеркнула, что она не собирается уходить с поста президента и считает себя единственным легитимной представителем грузинского государства после проведения парламентских выборов. Зурабишвили указала, что она видит возвращение к нормальной политической системе посредством выборов.

"Предложение Зурабишвили к проведению консультаций о проведении новых выборов, говорит о том, что она хорошо это обдумала и согласовала, как союзниками внутри страны, так и за рубежом. Она предпринимает все возможные легальные шаги для демонстрации готовности к мирному урегулированию и к возвращению к нормальной ситуации. Эти шаги нужно предпринимать, чтобы потом никто ничего не говорил", - сказал он.

По его мнению, если после инаугурации Кавелашвили Зурабишвили выселят из здания резиденции или арестуют, это усугубит политический кризис, поскольку ее признает президентом, большая часть населения страны и международное сообщество.

В свою очередь Читадзе сказал, что есть разные варианты развития событий после инаугурации Кавелашвили, включая его работу в резиденции президента и выселение из нее Зурабишвили. Также он может работать в другом месте и при этом прекратят финансирование Зурабишвили, также могут обесточить здание резиденции и прекратить подачу природного газа, которым отапливают здание.

"Также есть вероятность того, что люди не позволять выселить Зурабишвили из резиденции президента и блокируют его", - сказал он.

Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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