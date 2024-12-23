Зурабишвили столкнулась с угрозами уголовного преследования

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Если действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили откажется покинуть свой пост после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, то ей будет грозить уголовное преследование.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью перед участниками акции протеста в Тбилиси выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, она заявила о необходимости провести новые парламентские выборы и пригласила Бидзину Иванишвили на переговоры. Во время выступления Зурабишвили был задержан один активист.

14 декабря в Грузии прошло голосование на выборах президента. Это были первые непрямые выборы президента – за главу государства голосовала коллегия из 300 выборщиков, а не избиратели. Единственным кандидатом стал Михаил Кавелашвили – бывший депутат и футболист, выдвинутый правящей партией. Поскольку действующий президент Саломе Зурабишвили заявила о продлении своего мандата, после выборов в стране фактически будет два президента. Это усилит конфронтацию в обществе и напряжение в отношениях с Западом, заявили политологи.

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили будет грозить уголовное преследование, если она откажется покинуть свой пост после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, которая состоится 29 декабря, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Надеюсь, у нее хватит благоразумия не нарушать нормы уголовного кодекса", – привело слова Кобахидзе 22 декабря издание JAMnews.

Кобахидзе усомнился, что до 29 декабря оппозиции или Зурабишвили могут предложить какой-либо план, способный существенно повлиять на сложившуюся ситуацию. "До 29 декабря может произойти еще много чего, но уверяю вас, ничего особенного не произойдет. В Грузии не победит deep state", – заявил Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе неоднократно выступал с критикой в адрес ЕС. Так, 17 декабря он заявил, что многотысячные проевропейские акции протеста перед парламентом Грузии в Тбилиси, представляют собой собрание 800 человек, которых привели туда четыре оппозиционные партии и НПО. 16 декабря, Совет министров иностранных дел Евросоюза согласился приостановить безвизовый режим для Грузии, Кобахидзе назвал это решение антигрузинским, отметило издание.

Отметим, на митинг, прошедший в Тбилиси в ночь на 23 декабря, собрались участники нескольких протестных маршей. Так, в городе прошел "Марш кахетинцев" – от площади Ираклия II к парламенту Грузии, его участники выступали за евроинтеграцию страны.

Также около парламента прошел марш мотоциклистов. Кроме того, протестное шествие около парламента провели участники марша памяти героя Грузии Георгия Анцухелидзе с лозунгом "Никогда, никогда не сдавайся".

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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