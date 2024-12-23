RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:50, 23 декабря 2024

Зурабишвили столкнулась с угрозами уголовного преследования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Если действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили откажется покинуть свой пост после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, то ей будет грозить уголовное преследование.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью перед участниками акции протеста в Тбилиси выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, она заявила о необходимости провести новые парламентские выборы и пригласила Бидзину Иванишвили на переговоры. Во время выступления Зурабишвили был задержан один активист.

14 декабря в Грузии прошло голосование на выборах президента. Это были первые непрямые выборы президента – за главу государства голосовала коллегия из 300 выборщиков, а не избиратели. Единственным кандидатом стал Михаил Кавелашвили – бывший депутат и футболист, выдвинутый правящей партией. Поскольку действующий президент Саломе Зурабишвили заявила о продлении своего мандата, после выборов в стране фактически будет два президента. Это усилит конфронтацию в обществе и напряжение в отношениях с Западом, заявили политологи.

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили будет грозить уголовное преследование, если она откажется покинуть свой пост после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, которая состоится 29 декабря, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Надеюсь, у нее хватит благоразумия не нарушать нормы уголовного кодекса", – привело слова Кобахидзе 22 декабря издание JAMnews.

Кобахидзе усомнился, что до 29 декабря оппозиции или Зурабишвили могут предложить какой-либо план, способный существенно повлиять на сложившуюся ситуацию. "До 29 декабря может произойти еще много чего, но уверяю вас, ничего особенного не произойдет. В Грузии не победит deep state", – заявил Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе неоднократно выступал с критикой в адрес ЕС. Так, 17 декабря он заявил, что многотысячные проевропейские акции протеста перед парламентом Грузии в Тбилиси, представляют собой собрание 800 человек, которых привели туда четыре оппозиционные партии и НПО. 16 декабря, Совет министров иностранных дел Евросоюза согласился приостановить безвизовый режим для Грузии, Кобахидзе назвал это решение антигрузинским, отметило издание.

Отметим, на митинг, прошедший в Тбилиси в ночь на 23 декабря, собрались участники нескольких протестных маршей. Так, в городе прошел "Марш кахетинцев" – от площади Ираклия II к парламенту Грузии, его участники выступали за евроинтеграцию страны.

Также около парламента прошел марш мотоциклистов. Кроме того, протестное шествие около парламента провели участники марша памяти героя Грузии Георгия Анцухелидзе с лозунгом "Никогда, никогда не сдавайся".

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:32, 23 декабря 2024
Комментарий в мессенджере привел к штрафу жительницу Геленджика
09:46, 23 декабря 2024
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
06:57, 23 декабря 2024
51 азербайджанская семья вернулась в Шушу
00:14, 23 декабря 2024
Работы по расчистке побережья в Краснодарском крае приостановлены из-за шторма
21:22, 22 декабря 2024
Более 2000 машин ожидают открытия проезда через КПП "Верхний Ларс"
19:32, 22 декабря 2024
Военнослужащий из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Участники акции протеста в Тбилиси. 7 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
01:13, 23 декабря 2024
Активист задержан на акции протеста в Тбилиси
22:19, 22 декабря 2024
Эксперты оценили шансы Абхазии на получение электричества от Грузии
Участники мотопробега. Тбилиси, 22 декабря 2024 года. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/165458-v-tbilisi-prokhodit-marsh-dvukhkolesnykh
16:37, 22 декабря 2024
Протестующие организовали мотопробег в Тбилиси
Шествие студентов в Тбилиси. 21 декабря 2024 года. Фото: Beka Kokaia / Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/34481
17:05, 21 декабря 2024
Сторонники евроинтеграции провели шествия в Тбилиси
05:11, 21 декабря 2024
Грузинские политологи раскритиковали изменения в закон о публичной службе
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:38, 22 декабря 2024
Ветер с Апшерона
11
Допускаемость недопустимого
Фото
09:38, 16 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
25
Израиль и фарисеи с международным правом. Сирия, Армения, Украина, Грузия и другие
Фото
10:56, 15 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
1
Конспирология по Кавелашвили
Все блоги
Справочник
Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
09:56, 23 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
6
РФ начинает гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Очередная подачка или новая реальность?
Фото
19:17, 22 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
Танцы - не оружие против власти
Фото
11:57, 22 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
Абхазия ведет себя обычно. РФ не становится, а стала другой?
Фото
09:38, 22 декабря 2024
Ветер с Апшерона
11
Допускаемость недопустимого
Фото
08:28, 22 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
39
Трамп: верну Панамский канал и кто посмеет пикнуть? Право сильного и участь слабых
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Военный подписывает контракт. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
23 декабря 2024, 10:01
Исследователи назвали мотивы и способы действий уклонистов с Кавказа

Мухтар Мишаев. Фото: https://memohrc.org/ru/news_old/obvinenie-po-delu-uchastnika-mitinga-v-magase-hamhoeva-oglasilo-pokazaniya-svideteley
20 декабря 2024, 19:08
Занижение суммы компенсации по делу Кяова нарушило права потерпевшего

Территорию очищают при участии волонтеров. 20 декабря 2024 г. Фото: Министерство природы Краснодарского края / T.me
20 декабря 2024, 15:33
Более 45 гектаров парка "Анапская пересыпь" загрязнены нефтепродуктами

Ниджад Ибрагим. Фото: https://abzas.org/2017/1/nicad-ibrahim-acliq-aksiyasini-dayandirib/
20 декабря 2024, 13:20
Супруга Ниджада Ибрагима сообщила о его попытке суицида

Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Показать больше