Активист задержан на акции протеста в Тбилиси

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Перед участниками акции протеста в Тбилиси выступила президент Саломе Зурабишвили, которая заявила о необходимости провести новые парламентские выборы и пригласила Бидзину Иванишвили на переговоры. Во время выступления Зурабишвили был задержан один активист.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. 20 декабря состоялось несколько шествий, в том числе шествие сотрудников IT-сферы. 22 декабря в Тбилиси прошел мотопробег в поддержку евроинтеграции.

12 декабря в Тбилиси прошли три отдельные протестные акции сотрудников IT-сферы, музыкантов и врачей. 15 декабря три шествия провели представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах. 16 декабря шествие провели кинематографисты и литераторы, а 17-го - сотрудники туристической отрасли. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

Вечером 22 декабря на проспекте Руставели перед протестующими выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что остается верной Конституции, верховный главнокомандующим вооруженных сил Грузии, президентом и не боится угроз со стороны премьер-министра, который обещал арестовать ее, если она не покинет Дворец Орбелиани по истечении срока своих полномочий на должности 29 декабря, пишет "Грузия-онлайн".

Зурабишвили заявила о необходимости назначить новые парламентские выборы, дата которых должна быть согласована до 29 декабря. Она пригласила почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили в Дворец Орбелиани, чтобы обсудить дату новых выборов. Речь Зурабишвили в ходе митинга неоднократно прерывалась, возникали технические проблемы, из-за чего завершить ее пришлось при помощи мегафона.

Телеканал "Пирвели" сообщил о задержании одного человека на площади Свободы, неподалеку от места, где в тот момент выступала Зурабишвили. Личность задержанного и причины его задержания пока неизвестны.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Протесты длятся уже три недели, но очередного всплеска активности можно ожидать 29 декабря – в день окончания президентских полномочий Саломе Зурабишвили, указали 18 декабря грузинские аналитики. На этот же день назначена инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, которого избрали 14 декабря члены избирательной коллегии.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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