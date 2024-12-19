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00:11, 19 декабря 2024

Наблюдатели оценили колебания протестной активности в Грузии

Обстановка у парламента Грузии. Стоп-кадр видео JamNews от 18.12.24, https://t.me/jamnewsru/21194.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На интенсивность акций протеста в Грузии влияют как решения властей, так и наступившие холода и приближение Нового года. При том, что протестующие уже 21-й день проводят ежедневные акции, очередного всплеска активности можно ожидать в день инаугурации нового президента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. 17 декабря, на 20-й день протестов, в Тбилиси прошли шествия сотрудников туристической отрасли, студентов ведущих вузов они потребовали провести новые выборы и придерживаться курса на евроинтеграцию.

Разделение участников митингов в Тбилиси на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения искусственно, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Правозащитник Симон Папуашвили, политолог, эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе, ассоциированный профессор университета Европы (Грузия), бывший советник политического департамента министерства иностранных дел Грузии, в прошлом лектор Босфорского университета (Стамбул) Георгий Мчедлишвили прокомментировали "Кавказскому узлу" ход протестных акций, которые продолжаются у парламента Грузии 21-й день.

Симон Папуашвили заявил, что протесты «плюс-минус на одном уровне». Количество участников протестов, по его мнению, зависит от дня и ряда факторов. В том числе климатических, которые дают или нет возможность присоединиться к протестующим. «Но основное, что гарантирует продолжение протестов – это креативность и возможность распространения протеста на новые сектора общества", - подчеркнул 
Папуашвили.

Протесты перешли на новый уровень, уверен Мамука Арешидзе. "Становится меньше силовых действий и организации силового противостояния между протестующими и полицией», - отметил он. Но, по словам политолога, это не означает уменьшения поляризации в стране. "Можно говорить о том, что между сторонниками власти и оппозиции разверзлась настоящая пропасть, что хорошо заметно в социальных сетях", - подчеркнул он.

Арешидзе предполагает, что в ближайшие дни протесты пойдут на спад из-за приближения Нового года и Рождества, когда часть населения будет отвлечена на предпраздничные хлопоты. «Но это относится к той части протестующих, которые действуют стихийно. Та же часть, которая действует управляемо, видимо, продолжит свои действия, чтобы сохранить финансирование», - заметил он.

Протесты в Тбилиси носят волнообразный характер, уверен Георгий Мчедлишвили. "Пик был в начале декабря, когда, по моим оценкам, там собиралось до 100000 человек. Сейчас число протестующих снизилось до 20000-30000 человек. Следующим пиком, вероятно, станет 29 декабря – день окончания президентских полномочий Саломе Зурабишвили, который, очень вероятно, станет новым резонансным моментом и водоразделом", -
заявил он.

На фоне акции протеста у парламента коллегия выборщиков избрала президентом Грузии Михаила Кавелашвили, его кандидатуру поддержали 224 члена коллегии выборщиков, оппозиция не участвовала в голосовании, один бюллетень признан недействительным. Инаугурация шестого президента Грузии назначена на 29 декабря.

Мчедлишвили также заметил, что новый рост числа протестующих возможен, поскольку сейчас их поддержали не только
представители бизнеса, но и ряд госслужащих, чего ранее не было.

18 декабря в Тбилиси прошло восемь протестных маршей, в том числе марш бывших стипендиатов европейских фондов, студентов Кавказского университета, учителей, менеджеров и ежедневная "забастовка", в ходе которой госслужашие на час покидают свои рабочие места, сообщило Paper Kartuli.

18 декабря в том числе прошел проевропейский марш родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители пациентов подчеркивают, что услуги, которые в основном финансируются западными донорскими организациями, жизненно важны для их детей. Они требуют освобождения арестованных во время нынешних протестов, новых выборов и восстановления процесса европейской интеграции., сообщает телекомпания "Формула".

Вечером участники большинства шествий встретились у парламента Грузии и заблокировали движение на проспекте Руставели, сообщило "Новости Грузия".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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