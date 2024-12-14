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20:50, 14 декабря 2024

Лишь один член коллегии выборщиков отказался поддержать Кавелашвили

Голосование членов коллегии выборщиков за кандидатуру президента Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидатуру Михаила Кавелашвили поддержали 224 члена коллегии выборщиков, оппозиция не участвовала в голосовании, один бюллетень признан недействительным. Инаугурация шестого президента Грузии назначена на 29 декабря.

Как писал "Кавказский узел", к 11.30 (10.30 мск), в выборах президента Грузии приняли участие больше половины членов избирательной коллегии, и выборы признаны состоявшимися, сообщил Центризбирком. Голосование проходит на фоне акции протеста у здания парламента.

Сегодня в 9 часов (8 мск) в парламенте Грузии началось голосование на выборах президента. Это первые непрямые выборы президента – за главу государства голосовала коллегия из 300 выборщиков, а не избиратели. Единственным кандидатом стал Михаил Кавелашвили – бывший депутат и футболист, выдвинутый правящей партией. Поскольку действующий президент Саломе Зурабишвили заявила о продлении своего мандата, после выборов в стране фактически будет два президента. Это усилит конфронтацию в обществе и напряжение в отношениях с Западом, заявили политологи.

Голосование на выборах президента Грузии  проходило в зале пленарных заседаний, в котором собрались все представители коллегии выборщиков, за исключением оппозиционеров. Для голосования выборщиков пофамильно вызывали по трое человек. При том, что одновременно могли проголосовать только двое, по количеству установленных столов, на котором могли поставить отметку в избирательном бюллетене. Голосование было открытым, не было избирательной кабины, а при подсчете голосов оглашалось как проголосовал каждый выборщик.

 Законодательство оговаривает проведение первого тура выборов до 14.00 (13.00 мск), чтобы в случае опозданий, все смогли бы проголосовать. Несмотря на то, что голосование завершилось гораздо раньше, избирательной администрации пришлось ждать окончания этого срока, поскольку в состав выборщиков вошли и оппозиционеры. Они отказались принимать участие в этом процессе, поскольку  считают парламент нелегитимным, соответственно, нелегитимными считают не только президентские выборы, но и любые его решения,

Процедура подсчета голосов проходила в закрытом зале, журналисты могли наблюдать за процессом на большом мониторе, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Это плохой кандидат. При выборе кандидата надо было лучше подумать

В целом были поданы 225 бюллетеней членов коллегии выборщиков, из них 224 поддержали Кавелашвили, один бюллетень был признан недействительным. Ада Маршания, представленная в коллегии выборщиков по квоте Верховного совета Абхазии, заявила, что не поддерживает кандидатуру Кавелашвили и опускает в урну для голосования чистый лист, пишет JamNews.

"Это плохой кандидат. При выборе кандидата надо было лучше подумать. Вы, все вместе, нанесли ущерб и Грузии, и самим себе как политической силе",  - процитировало ее слова "Новости Грузия".

Инаугурация Кавелашвили назначена на 29 декабря, сообщило агентство.

Перед началом голосования у парламента собралось несколько десятков человек, которые шумели, не пытаясь прорвать полицейский кордон и блокировать входы в здание. Позднее к акции присоединились другие протестующие, к ним вышла президент Грузии Саломе Зурабишвили. На площадь Свободы были стянуты водометы. Однако их применение не потребовалось, акция была мирной, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Акция протеста перед парламентом проходила в течении всего дня. К 19.00  (18.00 мск) количество ее участников значительно увеличилось.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Активность протестующих будет расти до дня выборов президента, спрогнозировали политологи и журналисты.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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