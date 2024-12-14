RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:32, 14 декабря 2024

Большинство членов коллегии проголосовали на выборах президента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выборы президента Грузии признаны состоявшимися, поскольку на них проголосовали уже больше половины членов избирательной коллегии. Голосование проходит на фоне акции протеста у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 9 часов (8 мск) в парламенте Грузии началось голосование на выборах президента. Это первые непрямые выборы президента Грузии – за главу государства голосует коллегия из 300 выборщиков, а не избиратели страны.

Единственным кандидатом в президенты является Михаил Кавелашвили – бывший депутат и футболист, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". После выборов в стране фактически будет два президента, это усилит конфронтацию в обществе и напряжение в отношениях с Западом, заявили политологи.

По состоянию на 11.30 (10.30 мск), в выборах президента приняли участие 170 членов коллегии, сообщила пресс-спикер Центризбиркома Натия Иоселиани. "Соответственно, выборы признаны состоявшимися, так как в них уже приняло участие больше половины из полного состава членов коллегии", - приводит ее слова "Интерпрессньюс".

Около здания парламента собрались тысячи людей, и некоторые из протестующих играют в футбол, призывая Кавелашвили "спуститься и поиграть" с ними, сообщает JAMnews.

"Сам бывший футболист Кавелашвили, у которого в активе только футбол и нет высшего образования, в зале не присутствует. По закону он не обязан там быть, но по логике и этике должен был бы прийти", - пишет издание. При этом многие из протестующих держат в руках свои дипломы о высшем образовании, отмечается в публикации.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Активность протестующих будет расти до дня выборов президента 14 декабря, спрогнозировали политологи и журналисты.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:24, 14 декабря 2024
Очередь из более 1350 автомобилей скопилась на "Верхнем Ларсе"
09:28, 14 декабря 2024
Боец из Дагестана убит в военной операции
03:12, 14 декабря 2024
Беспилотники сбиты в Краснодарском крае
17:28, 13 декабря 2024
Контрактник из Дагестана убит в военной операции
13:45, 13 декабря 2024
Родители подростка на Кубани оказались под угрозой депортации после поножовщины в школе
11:13, 13 декабря 2024
1
 США ввели санкции против грузинских чиновников
Все события дня
Новости
Военно-Грузинская дорога. Фото: "Кавказский узел"
14 декабря 2024, 10:24
Очередь из более 1350 автомобилей скопилась на "Верхнем Ларсе"
Протестующие в Тбилиси направляются к зданию парламента. Кадр из видео https://t.me/NGnewsgeorgia/21173
14 декабря 2024, 08:32
Выборы президента Грузии начались на фоне акции протеста
14 декабря 2024, 02:18
Политологи спрогнозировали усиление конфронтации в грузинском обществе после выборов президента
Сторонница евроинтеграции перед полицейским кордоном в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
13 декабря 2024, 20:48
Правила массовых акций ужесточены в Грузии накануне выборов президента
Акция протеста в Тбилиси. 13 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
13 декабря 2024, 15:54
Акции протеста парализовали движение в Тбилиси
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:08, 14 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
18
Новый президент Грузии и извинения Каладзе за женщину, которая "гадит"
Фото
16:37, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
51
Может "друг" Макрон сподвигнуть власти Грузии на серьезные уступки оппозиции? Имхо, нет
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Массовые протесты в Грузии. Ноябрь 2024 г. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова. Грузия: история и результаты протестов

Блогеры
Фото
12:44, 14 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
6
Эрдоган сбрасывает последние фиговые листья, заявляя о правах на часть Сирии? В чем он не прав?
Фото
09:08, 14 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
18
Новый президент Грузии и извинения Каладзе за женщину, которая "гадит"
Фото
19:23, 13 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
29
В Грузии узаконили запрет на маски и пиротехнику на акциях протеста
Фото
17:24, 11 декабря 2024
Ветер с Апшерона
8
Три пути сепаратистов
Фото
16:37, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
51
Может "друг" Макрон сподвигнуть власти Грузии на серьезные уступки оппозиции? Имхо, нет
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Игорем Нагавкиным.
13 декабря 2024, 23:17
Руководство колонии отказалось сообщить о состоянии Нагавкина его сестре

Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
13 декабря 2024, 21:39
Российским туроператорам запрещено продавать туры в Абхазию

Зарема Мусаева. Фото: https://www.topnews.ru/news_id_739397.html
13 декабря 2024, 18:20
Зареме Мусаевой предъявлено обвинение в дезорганизации работы колонии

Акция протеста в Тбилиси. 13 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
13 декабря 2024, 15:54
Акции протеста парализовали движение в Тбилиси

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше