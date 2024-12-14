Большинство членов коллегии проголосовали на выборах президента Грузии

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Выборы президента Грузии признаны состоявшимися, поскольку на них проголосовали уже больше половины членов избирательной коллегии. Голосование проходит на фоне акции протеста у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 9 часов (8 мск) в парламенте Грузии началось голосование на выборах президента. Это первые непрямые выборы президента Грузии – за главу государства голосует коллегия из 300 выборщиков, а не избиратели страны.

Единственным кандидатом в президенты является Михаил Кавелашвили – бывший депутат и футболист, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". После выборов в стране фактически будет два президента, это усилит конфронтацию в обществе и напряжение в отношениях с Западом, заявили политологи.

По состоянию на 11.30 (10.30 мск), в выборах президента приняли участие 170 членов коллегии, сообщила пресс-спикер Центризбиркома Натия Иоселиани. "Соответственно, выборы признаны состоявшимися, так как в них уже приняло участие больше половины из полного состава членов коллегии", - приводит ее слова "Интерпрессньюс".

Около здания парламента собрались тысячи людей, и некоторые из протестующих играют в футбол, призывая Кавелашвили "спуститься и поиграть" с ними, сообщает JAMnews.

"Сам бывший футболист Кавелашвили, у которого в активе только футбол и нет высшего образования, в зале не присутствует. По закону он не обязан там быть, но по логике и этике должен был бы прийти", - пишет издание. При этом многие из протестующих держат в руках свои дипломы о высшем образовании, отмечается в публикации.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Активность протестующих будет расти до дня выборов президента 14 декабря, спрогнозировали политологи и журналисты.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

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