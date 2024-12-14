Выборы президента Грузии начались на фоне акции протеста

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В парламенте Грузии в Тбилиси началось голосование коллегии выборщиков на выборах президента, около здания парламента проходит акция протеста, стянуты крупные силы полиции.

Как информировал "Кавказский узел", в Грузии накануне выборов президента были ужесточены правила проведения массовых акций. После президентских выборов в стране фактически будет два главы государства, это усилит конфронтацию в обществе и напряжение в отношениях с западными партнерами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Сегодня в 09.00 по местному времени (08.00 мск) в парламенте Грузии началось голосование коллегии выборщиков на выборах президента страны, сообщил законодательный орган на своей страницы в соцсети Facebook*.

Процесс голосования на выборах президента Грузии проходит в здании парламента в зале пленарных заседаний. Представителей избирательной коллегии в составе 300 членов вызывают по списку. Они получают избирательный бюллетень и после отметки в нем, опускают в единственную избирательную урну. Процесс голосования не предусматривает избирательную кабину. Члены избирательной коллегии голосуют открыто, положив избирательный бюллетень на один из двух столов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Согласно законодательству Грузии, процесс выборов в первом туре должен завершится в 14 часов по местному времени (13.00 мск).

В Тбилиси около парламента на акцию протеста собрались противники приостановки евроинтеграции, к парламенту стянуты полиция и техника для разгона акций протестов. В самом парламаменте введен желтый уровень безопасности – вход посетителей ограничен. На сегодня акции протеста запланированы по всему городу, в том числе в парке Ваке, у филармонии и на площади Республики, передал телеграм-канал Tbilisi life.

Напомним, в Грузии проходят первые непрямые выборы – за главу государства голосует коллегия выборщиков, а не граждане страны. Единственным кандидатом в президенты является Михаил Кавелашвили – бывший депутат и футболист, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта".

Коллегия выборщиков состоит из 300 членов. Из них 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло – муниципальных органов власти различных регионов страны. Голосование на выборах президента проводит Центральная избирательная комиссия. Чтобы выборы считались состоявшимися, в них должны принять участие более половины членов коллегии.

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