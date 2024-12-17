Аналитики поспорили о стратификации протестующих в Тбилиси

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Разделение участников митингов в Тбилиси на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения искусственно.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря в Тбилиси прошел марш сотрудников IT-сферы, а у консерватории собрались музыканты, которые потребовали освобождения задержанных. Врачи также провели акцию протеста против задержаний коллег. 15 декабря три шествия провели представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах. 16 декабря к протестующим присоединились участники профессиональных объединений.

С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

К акциям протеста против приостановки евроинтеграции присоединились разные группы населения. Почему это произошло прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе; руководитель грузино-российского общественного центра имени Е. Примакова, бывший депутат парламента Дмитрий Лоткипанидзе; бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии, руководитель неправительственной организации "Защити выборы" Леван Тархнишвили и аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

По мнению Заала Анджапаридзе, в шествиях различных социальных групп принимают участие те же участники акций протесте, которые проходили в Тбилиси последние две недели, а разделили их на группы для создания видимости расширения протестов, к которым подключились люди разных профессий и интересов.

Эта методология заимствована из методики проведения цветных революций, чтобы показать вовлеченность как можно большего количества разных слоев населения

«Эта методология заимствована из методики проведения цветных революций, чтобы показать вовлеченность как можно большего количества разных слоев населения. Все это все координируется и оплачивается из одного центра», - сказал он.

По его мнению, протесты в последние дни проходят мирно по той причине, что их организаторы уяснили, что протесты с насилием вызывают отторжение в обществе. Иностранные телекомпании показывают видеозаписи протестов, из чего следует, что они не носят мирный характер. В связи с этим сменили тактику их проведения.

Он отметил, комментируя вопрос инаугурации новоизбранного президента Грузии Михаила Кавелашвили, что инциденты могут быть, поскольку действующий глава государства Саломе Зурабишвили должна будет освободить резиденцию президента, но она заявила о продлении своего мандата до проведения легитимных выборов президента. «Расчет будет на зарубежные СМИ. Власти выпроваживают Зурабишвили из своей резиденции. Возможно, что такое не произойдет, нельзя исключать такой сценарий», - считает он.

14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты", заявили грузинские аналитики.

Дмитрий Лорткипанидзе также придерживается мнения, что за всеми акциями протеста стоят оппозиционные партии, которых финансируют западные фонды. На эти средства приобрели пиротехнику и другие предметы для проведения акций протеста.

«Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария закупила в Китае пиротехнику. На одном из перформансов сожгли гроб с гравировкой Иисуса Христа. Ни в одном из ритуальных бюро страны таких гробов нет, его купили в Китае. Это сделано намеренно, чтобы взбудоражить, спровоцировать консервативно настроенное общество», - сказал он.

Кто-то же должен отвечать за организацию такой деструктивной деятельности

По его словам, власти страны используют комплексный подход, так как уже возбуждены уголовные дела по статье восстания против конституционного строя, фигурантами по этому делу проходили лидеры оппозиции, их допросили в качестве свидетелей. У такого рода дел нет срока давности, они будут вестись до тех пор, пока не будет возложена ответственность на кого-либо. «На самом деле есть лица, закупали 20-30 тонн пиротехники, которую использовали против правоохранительных органов. Примерно 40 человек и сотрудников полиции попали в больницу. Кто-то же должен отвечать за организацию такой деструктивной деятельности. Не только исполнители, но и организаторы, которые это спонсировали», - сказал он.

Лорткипанидзе не исключил, что на инаугурации могут быть инциденты, поскольку «оппозиции жизненно необходимо возобновления и проведение новой волны протестов». К примеру, Саломе Зурабишвили призвала европейских депутатов быть рядом с ней во время инаугурации Кавелашвили. «Ожидаемо, что протестующие с проспекта Руставели перейдут в резиденцию президента, их туда незаконно заведет Зурабишвили, а часть будет охранять резиденцию по ее периметру. Вероятно, спецназу и полиции придется им отвечать их же методами», - сказал он.

Леван Тархнишвили считает, что на протесты вышли разные слои населения. Он назвал акции спонтанными, участники которых недовольны тем, что власти остановили процесс евроинтеграции и сфальсифицировали выборы, и выступают против узурпации власти. По его словам, Служба государственной безопасности, выступив с заявлением о возможных провокациях, не пояснила, о каких провокациях идет речь.

Людей отлавливали на улицах, приходили домой избивали

«Провокации были со стороны правоохранительных органов и властей. Они начинали разгон акций, но это нельзя назвать «разгоном», это - акт наказания людей, борющихся за свою свободу. Людей отлавливали на улицах, приходили домой избивали. Где тут провокация?! Если говорить о таких вещах, как пиротехника и маски, то это доступные меры защиты. А что, было бы предпочтительно, если бы они использовали реальное оружие?» - задался вопросом Тархнишвили.

По его мнению, заявление СГБ направлено на запугивание протестующих, но их этим не запугать, они продолжат протестовать до тех пор, пока не назначат повторные выборы в парламент.

Каха Гоголашвили также заявил о расширении протестов, которые начали принимать всеобщий характер, так как затрагивают разные слои населения. Он назвал «ерундой» заявление СГБ о планируемых провокациях, поскольку протестующие вышли на мирный протест. В ответ на это вывели «огромное количество полицейских в спецоблачении и с огромными дубинками, водометами». Протестующих это раздражает вплоть до «перепалок».

«Когда начинают использовать перцовый спрей, причиняющий ужасную боль митингующим, тогда в ответ они бросают пустые бутылки и прочие предметы в полицейских. Я еще не слышал, чтобы хотя бы один полицейский серьезно пострадал или что-то с ним произошло. Это как раз провокация со стороны властей. Эти заявления совершенно провокационные, чтобы запугать людей, чтобы меньше людей вышли на протест. Таким образом отбивают желание у людей к протестам. Вот этому служит заявление о превенции», - сказал он.

Все это делают для того, чтобы запугать протестующих

По словам Гоголашвили, порой для разгона протестов нет оснований, протестующие не нарушают закон, но спецназ их разгоняет для последующих арестов. Арестовано свыше 300 человек, которых без доказательств суды оштрафовали на крупные суммы, а также арестовали на четыре, восемь и десять дней. Есть молодые люди, которых обвиняют в уголовном преступлении, и им грозит до восьми лет лишения свободы. «Молодые люди, которые ничем особенным на акциях не занимались, они также протестовали и участвовали в протестах, как и остальные. Все это делают для того, чтобы запугать протестующих», - считает эксперт.

При этом опрошенные отметили, что за числом участников акций уже никто не наблюдает, лишь СМИ периодически озвучивают цифры.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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