Сторонники евроинтеграции провели шествия в Тбилиси

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Три шествия по улицам Тбилиси провели представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах. Они потребовали вернуть Грузию на путь евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря в Тбилиси прошел марш сотрудников IT-сферы, а у консерватории собрались музыканты, которые потребовали освобождения задержанных. Врачи также провели акцию протеста против задержаний коллег.

С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Сегодня жители Грузии провели три шествия в Тбилиси. В частности, представители IT-сферы сферы искусств, реставраторы и искусствоведы пришли к зданию министерства культуры.

В ходе шествия они скандировали: "Искусство живо, независимо и политично", "Река народа из сердца страны не остановится", "Свободу узникам режима". Затем протестующие планируют пройти к администрации президента, к филармонии, а в итоге - к зданию парламента.

Участники шествия призывают правительство "назначить досрочные выборы, вернуть страну к европейскому внешнему курсу и освободить политзаключенных", сообщает "Интерпрессньюс".

Еще одно шествие - от площади Республики к зданию парламента Грузии - провели вынужденные переселенцы из Абхазии. Участники марша несли баннеры с надписями: "Гали здесь", "Сухуми здесь", "Гагра здесь", "Назначить новые выборы".

Третье шествие от здания филармонии к парламенту провели люди, которые были наблюдателями на парламентских выборах. Они держали баннеры с надписями: "Свободу узникам режима", "Наблюдатели - свидетели фальсификаций", "Требуем новых выборов", "Выборы позорно сфальсифицированы", сообщает издание.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты", заявили грузинские аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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