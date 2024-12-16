Демонстранты в Тбилиси добились внимания полиции к "титушкам"

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На 19-й день протестов против приостановки евроинтеграции участники профессиональных объединений присоединились к демонстрантам у парламента Грузии, автомобильное движение на проспекте Руставели перекрыто. Участники акции протеста потребовали от полиции задержать двух "титушек", которые пришли на акцию, силовики увезли их с места.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Тбилиси прошло шествие с требованием освободить всех арестованных активистов. 15 декабря в Тбилиси прошло несколько акций протеста, участники которых потребовали вернуть Грузию на путь евроинтеграции. В частности, представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах провели по улицам города три шествия.

На проспекте Руставели у здания парламента Грузии проходит акция протеста. Участники акции перекрыли автомобильное движение.К акции присоединились литераторы, в том числе писатели, редакторы, издатели, дизайнеры, букинисты и лица, имеющие связь с литературой, которые прошли сегодня шествием по Тбилиси. Их требование: назначение повторных выборов и освобождение задержанных на акциях протеста, пишет "Интерпрессньюс".

"Не осталось ни одного человека, который бы не осознавал, что за ад готовит нам Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта". Люди осознают риск, что, если они остановятся сейчас, то в стране не будет ничего, и им придется эмигрировать. Исходя из этого, к протесту подключается все больше и больше людей, кто-то выходит на марши, кто-то пытается быть активным на Фейсбуке*", - привело агентство слова писателя Давид Горгиладзе.

Сегодня также прошли протестные акции курьеров, кинематографистов, владельцев объектов недвижимости, которые сдают их через международные площадки, а также акции у "Общественного вещателя" с требованием предоставить эфир народу, всего не менее восьми шествий, сообщает Paper Kartuli.

Основная часть участников протестной акции стоит от здания парламента, в сторону Первой гимназии. Территория до площади Свободы превратилась в футбольную площадку - игроки призывают выйти и показать класс нового президента Михаила Кавелашвили, сообщает "Новости Грузия".

Акция протеста проходит с новогодней иллюминацией - в Тбилиси зажгли главную елку и включили праздничное новогоднее освещение без проведения праздничных мероприятий. На самой елке появился плакат "Грузия жива и независима", передает агентство.

Сегодня участники протестов потребовали вмешательства полиции, когда на акцию пришли люди в масках, "титушки", которые оскорбляли собравшихся и агрессивно вели себя. Патрульная полиция, мобилизованная на главном проспекте столицы, сначала не отреагировала, однако на фоне возмущения демонстрантов правоохранители вмешались - посадили людей в масках в машину и увезли их с места. По данным телекомпании "Пирвели", на имеющихся кадрах не видно, чтобы силовики надевали на них наручники.

Сегодня днем в Тбилиси также прошел марш пенсионеров "За европейское будущее! За нашу достойную старость!". Пожилые люди вышли на акцию в поддержку молодых людей, которые ежедневно выходят на протесты у здания парламента, сообщает "Табула".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты", заявили грузинские аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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