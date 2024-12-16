Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить арестованных активистов

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Сегодня утром в Тбилиси прошла акция протеста, участники которой провели шествие по улицам города с требованием освободить всех арестованных активистов.

Как информировал "Кавказский узел", 15 декабря в Тбилиси прошло несколько акций протеста, участники которых потребовали вернуть Грузию на путь евроинтеграции. В частности, представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах провели по улицам города три шествия.

Несколько десятков демонстратов провели сегодня утром в Тбилиси акцию протеста, на которой потребовали проведения новых выборов, а также освобождения всех задержанных активистов, передал телеграм-канал Tbilisi life.

Протестующие прошли шествием по улицам города, некоторые из них держали в руках предметы, в том числе дудки и барабаны. Демонстранты создавали шум, чтобы привлечь внимание к своей акции протеста. На сегодня в Тбилиси запланировано еще несколько демонстраций, в том числе на проспекте Руставели, у посольства Венгрии и около городского суда.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты", заявили грузинские аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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