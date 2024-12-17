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23:56, 17 декабря 2024

Оппозиционный политик подвергся нападению у парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На акции протеста у парламента Грузии неизвестный попытался ударить отверткой в шею лидера "Стратегии Агмашенебели" Гиорги Вашадзе, нападавший скрылся.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Сегодня, на 20-й день протестов, в Тбилиси прошло шествие сотрудников туристической отрасли, они потребовали провести новые выборы и придерживаться курса на евроинтеграцию.

Разделение участников митингов в Тбилиси на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения искусственно, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

После окончания протестных маршей демонстранты сегодня вечером пришли к парламенту Грузии, перекрыв движение на проспекте Руставели. В частности, к акции присоединились участники шествия, получившие образование в западных странах или желающие продолжить обучение на Западе, студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи. Они шли с плакатами  «Образование -  свобода, невежество – рабство», «Я не буду учиться в России», «Образование – самое мощное оружие, способное изменить мир», сообщает "Интерпрессньюс".

На акции протеста у здания парламента неизвестный напал на лидера "Стратегии Агмашенебели" и коалиции "Единство» Гиорги Вашадзе.  Он пытался ударить Вашадзе отверткой в шею, но рука сорвалась в последний момент и отвертка выпала.  По словам Вашадзе, лицо нападавшего есть на видео, сообщило агентство "Новости Грузия".

"На меня напал этот человек, есть и кадры, это записано людьми. Он ударил меня этим по горлу и у меня небольшая царапина, но все в порядке. Я продолжаю бороться и говорю Кобахидзе и Иванишвили: в конце концов все эти «титушки» дадут против вас показания за то преступление, которое вы совершаете!", - привела слова Вашадзе телекомпания "Пирвели".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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