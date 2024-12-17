Сотрудники сферы туризма потребовали от властей Грузии вернуться на путь евроинтеграции

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Участники шествия сотрудников туристической отрасли в Тбилиси потребовали провести новые выборы и придерживаться курса на евроинтеграцию.

Как писал "Кавказский узел", С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. 12 декабря в Тбилиси прошел марш сотрудников IT-сферы, а у консерватории собрались музыканты, которые потребовали освобождения задержанных. Врачи также провели акцию протеста против задержаний коллег. 15 декабря три шествия провели представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах. 16 декабря к протестующим присоединились участники профессиональных объединений кинематографистов и литераторов.

Разделение участников митингов в Тбилиси на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения искусственно, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики

Сотрудники сферы туризма и общепита вышли сегодня на акцию протеста в Тбилиси. Она началась на Вокзальной площади, Среди участников в частности известные повара. Собравшиеся требуют проведения новых выборов, возврата на путь евроинтеграции и освбождения задержанных в ходе протестов демонстрантов. Они принесли флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры различного содержания с надписями - "Выборы", "Мы не станем российской хинкальной", "Не будем кормить репрессивный режим", а также баннеры с изображениями демонстрантов, пострадавших и избитых во время нынешних акций. На месте также мобилизованы несколько экипажей патрульной полиции, сообщает "Интерпрессньюс".

С площади участники акции протеста направились к парламенту Грузии, сообщает Publika.

Участники акции протеста в ходе марша стучат в кастрюли, следует из видео, опубликованного Telegram-канале "Новости Грузия".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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