Протестующие организовали мотопробег в Тбилиси

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Активисты, требующие провести повторные выборы и освободить задержанных на акциях протеста, организовали мотопробег по улицам Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. 20 декабря состоялось несколько шествий, в том числе шествие сотрудников IT-сферы. 21 декабря шествия по улицам Тбилиси провели студенты и педагоги, а также приезжие из Кутаиси.

12 декабря в Тбилиси прошли три отдельные протестные акции сотрудников IT-сферы, музыкантов и врачей. 15 декабря три шествия провели представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах. 16 декабря шествие провели кинематографисты и литераторы, а 17-го - сотрудники туристической отрасли. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

Сегодня около Дворца спорта в Тбилиси начался "марш двухколесных", участники которого прибыли на мотоциклах и с флагами Евросоюза и Грузии. Они требуют освобождения задержанных на акциях протеста и назначения новых выборов, сообщает "Интерпрессньюс".

"План - объехать весь город. Мы отправляемся в каждый район, у нас довольно длинный маршрут, согласованный с Патрульной полицией", - приводит издание слова одного из участников акции.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Протесты длятся уже три недели, но очередного всплеска активности можно ожидать 29 декабря – в день окончания президентских полномочий Саломе Зурабишвили, указали 18 декабря грузинские аналитики. На этот же день назначена инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, которого избрали 14 декабря члены избирательной коллегии.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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