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17:05, 21 декабря 2024

Сторонники евроинтеграции провели шествия в Тбилиси

Шествие студентов в Тбилиси. 21 декабря 2024 года. Фото: Beka Kokaia / Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/34481

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествия по улицам Тбилиси провели студенты и педагоги, а также приезжие из Кутаиси.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. 20 декабря состоялось несколько шествий, в том числе шествие сотрудников IT-сферы.

12 декабря в Тбилиси прошли три отдельные протестные акции сотрудников IT-сферы, музыкантов и врачей. 15 декабря три шествия провели представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах. 16 декабря шествие провели кинематографисты и литераторы, а 17-го - сотрудники туристической отрасли. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

Сегодня в Тбилиси прошли несколько шествий, участники которых требуют освобождения задержанных на акциях протеста и проведения новых выборов, сообщает "Интерпрессньюс".

В частности, шествие провели студенты, к акции протеста присоединились и педагоги. Также шествие в Тбилиси провели жители Кутаиси.

У здания филармонии собрались сваны, также требующие проведения новых выборов. Они принесли баннеры с надписями: «У нас в Сванети нет света, но не темно», «Борьба за свободу – наше правило», «Давай Европу, говорю» и другими, пишет издание.

В студенческом шествии приняли участие студенты Аграрного и Свободного университетов, сообщает телеграм-канал "Tbilisi life". На фотографиях и видео с акции протеста, опубликованных сегодня в этом телеграм-канале, видны сотни участников шествия, многие из которых несут флаги Грузии и Евросоюза.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Протесты длятся уже три недели, но очередного всплеска активности можно ожидать 29 декабря – в день окончания президентских полномочий Саломе Зурабишвили, указали 18 декабря грузинские аналитики. На этот же день назначена инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, которого избрали 14 декабря члены избирательной коллегии.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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