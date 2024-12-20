RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:45, 20 декабря 2024

Сторонники евроинтеграции Грузии провели шествия на 23 сутки протестов

Акция сторонников евроинтеграции Грузии. 20 декабря 2024 г. Скриншот видео Телеграм канал https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акции протеста сторонников евроинтеграции продолжаются в Грузии 23-и сутки, их участники проводят шествия по улицам Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", на интенсивность акций протеста в Грузии влияют как решения властей, так и наступившие холода и приближение Нового года, указали 18 декабря грузинские аналитики. Протесты длятся уже три недели, но очередного всплеска активности можно ожидать 29 декабря – в день окончания президентских полномочий Саломе Зурабишвили, отметили они. На этот же день назначена инаугурация нового президента.

С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Акции протеста в Тбилиси продолжаются 23-и сутки

Сегодня в Тбилиси прошло шествие сотрудников IT-сферы, сообщает телеграм-канал Tbilisi life. Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны несколько десятков мужчин и женщин, идущих по проезжей части городской улицы.

Сегодня утром в тбилисском районе Глдани прошел "марш соседей", его участники шли по улице и пели гимн, говорится в другой публикации телеграм-канала. Публикация сопровождена видеозаписью, сделанной участницей шествия Мари Абазадзе. На кадрах видны несколько десятков людей, идущих с флагами Грузии и Евросоюза.

Акция протеста в формате "шествия соседей" сегодня утром прошла и в Диди Дигоми, сообщил телеграм-канал.

"Забавно читать про угасающий протест в Грузии. Каждый вечер приходишь посмотреть, как происходит "снижение активности протестов" или как выглядит "затухающий протест", но не находишь этого. Единственное, чья активность снизилась, так это у МВД. Их фактически не стало на акциях у парламента", - написали авторы телеграм-канала.

12 декабря в Тбилиси прошли три отдельные протестные акции сотрудников IT-сферы, музыкантов и врачей. 15 декабря три шествия провели представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах. 16 декабря шествие провели кинематографисты и литераторы, а 17-го - сотрудники туристической отрасли. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

Днем ранее шествия провели баскетболисты и медработники

Вчера, 19 декабря, протесты в Тбилиси продолжались 22-й день. Жители Грузии собрались в разных местах города, откуда прошли маршем до проспекта Руставели. В частности, в городе прошли «Марш отцов», марш баскетболистов и любителей баскетбола и марш медработников, сообщает "Интерпрессньюс".

В тот же день представители движения «Дай услышать голос родителей» собрались на акции протеста у здания Минобразования, студенты - около Тбилисского госуниверситета - марш студенческой группы, а от площади Европы к парламенту Грузии прошел "Марш гурийцев". Участники протестов требовали освобождения задержанных на акциях, проведения повторных выборов и евроинтеграции страны.

"Полицейский режим неприемлем", и люди с ним не смирятся, заявил на акции протеста баскетболист Ника Метревели. "Как предыдущая власть применяла насилие, так и нынешняя власть делает то же самое. Полицейский режим совершенно неприемлем, мы ему не сдадимся. Мы также требуем освобождения всех задержанных", - привело его слова издание.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты", заявили грузинские аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сброс воды через плотину Ингурской ГЭС. Фото Donovan Driver https://ru.wikipedia.org/wiki/Ингурская_ГЭС#/media/Файл:Enguri_Dam_002.jpg
04:37, 20 декабря 2024
Эксперты в Тбилиси оценили возможность увеличения поставок электроэнергии в Абхазию
Военно-Грузинская дорога. Фото: МЧС РФ
12:29, 19 декабря 2024
Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями
Обстановка у парламента Грузии. Стоп-кадр видео JamNews от 18.12.24, https://t.me/jamnewsru/21194.
00:11, 19 декабря 2024
Наблюдатели оценили колебания протестной активности в Грузии
Линия ЛЭП и флаги Грузии и Абхазии.Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
19:44, 18 декабря 2024
Власти Абхазии решили попросить электроэнергию у Грузии
Вепхия Касрадзе. Скриншот видео https://ru.netgazeti.ge/65721/
13:05, 18 декабря 2024
Грузинский оппозиционер Касрадзе объявил голодовку в изоляторе
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:38, 16 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
25
Израиль и фарисеи с международным правом. Сирия, Армения, Украина, Грузия и другие
Фото
10:56, 15 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
1
Конспирология по Кавелашвили
Фото
19:21, 14 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Два уровня украино-азербайджанских отношений
Все блоги
Справочник
Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
16:28, 18 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Интервью Алиева против политологических инсинуаций
Фото
19:11, 16 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Отвертки на винтиках
Фото
15:13, 16 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Не получилось с UEFA, не получись и c EU
Фото
09:38, 16 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
25
Израиль и фарисеи с международным правом. Сирия, Армения, Украина, Грузия и другие
Фото
12:05, 15 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
48
Гибель 12 человек на горнолыжном курорте в Гудаури. Причина и следствие
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Ниджад Ибрагим. Фото: https://abzas.org/2017/1/nicad-ibrahim-acliq-aksiyasini-dayandirib/
20 декабря 2024, 13:20
Супруга Ниджада Ибрагима сообщила о его попытке суицида

Роман Шведов. Фото: https://theins.ru/news/277355
20 декабря 2024, 10:30
Источники сообщили о смерти Романа Шведова

Предлагаемые к продаже иномарки на площадке перед гостиницей "Алан". Цхинвал, 19 декабря 2024 года. Фото Зарины Санакоевой для "Кавказского узла".
20 декабря 2024, 08:31
Повышение пошлин на ввоз иномарок вызвало вопросы у жителей Южной Осетии

Рамзан Кадыров. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
19 декабря 2024, 12:37
Кадыров убрал из поста упоминание о шейхе Мансуре и Байсангуре Беноевском

Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Показать больше