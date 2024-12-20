Сторонники евроинтеграции Грузии провели шествия на 23 сутки протестов

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Акции протеста сторонников евроинтеграции продолжаются в Грузии 23-и сутки, их участники проводят шествия по улицам Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", на интенсивность акций протеста в Грузии влияют как решения властей, так и наступившие холода и приближение Нового года, указали 18 декабря грузинские аналитики. Протесты длятся уже три недели, но очередного всплеска активности можно ожидать 29 декабря – в день окончания президентских полномочий Саломе Зурабишвили, отметили они. На этот же день назначена инаугурация нового президента.

С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Акции протеста в Тбилиси продолжаются 23-и сутки

Сегодня в Тбилиси прошло шествие сотрудников IT-сферы, сообщает телеграм-канал Tbilisi life. Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны несколько десятков мужчин и женщин, идущих по проезжей части городской улицы.

Сегодня утром в тбилисском районе Глдани прошел "марш соседей", его участники шли по улице и пели гимн, говорится в другой публикации телеграм-канала. Публикация сопровождена видеозаписью, сделанной участницей шествия Мари Абазадзе. На кадрах видны несколько десятков людей, идущих с флагами Грузии и Евросоюза.

Акция протеста в формате "шествия соседей" сегодня утром прошла и в Диди Дигоми, сообщил телеграм-канал.

"Забавно читать про угасающий протест в Грузии. Каждый вечер приходишь посмотреть, как происходит "снижение активности протестов" или как выглядит "затухающий протест", но не находишь этого. Единственное, чья активность снизилась, так это у МВД. Их фактически не стало на акциях у парламента", - написали авторы телеграм-канала.

12 декабря в Тбилиси прошли три отдельные протестные акции сотрудников IT-сферы, музыкантов и врачей. 15 декабря три шествия провели представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах. 16 декабря шествие провели кинематографисты и литераторы, а 17-го - сотрудники туристической отрасли. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

Днем ранее шествия провели баскетболисты и медработники

Вчера, 19 декабря, протесты в Тбилиси продолжались 22-й день. Жители Грузии собрались в разных местах города, откуда прошли маршем до проспекта Руставели. В частности, в городе прошли «Марш отцов», марш баскетболистов и любителей баскетбола и марш медработников, сообщает "Интерпрессньюс".

В тот же день представители движения «Дай услышать голос родителей» собрались на акции протеста у здания Минобразования, студенты - около Тбилисского госуниверситета - марш студенческой группы, а от площади Европы к парламенту Грузии прошел "Марш гурийцев". Участники протестов требовали освобождения задержанных на акциях, проведения повторных выборов и евроинтеграции страны.

"Полицейский режим неприемлем", и люди с ним не смирятся, заявил на акции протеста баскетболист Ника Метревели. "Как предыдущая власть применяла насилие, так и нынешняя власть делает то же самое. Полицейский режим совершенно неприемлем, мы ему не сдадимся. Мы также требуем освобождения всех задержанных", - привело его слова издание.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты", заявили грузинские аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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