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21:15, 24 октября 2024

Власти Грузии внесли здание Центризбиркома в список стратегических объектов

Здание Центризбиркома Грузии. Скриншот фото телекомпании "Имеди", https://imedinews.ge/ge/politika/177532/tsesko-isfeds-moutsevs-tsarmoadginos-damatebiti-dokumentatsia-ets-disbalanstan-dakavshirebit

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Здание Центризбиркома Грузии перед парламентскими выборами включено в список стратегических объектов, за блокаду которых предусмотрена уголовная ответственность, при этом "Грузинская мечта" пообещала "беспрецедентно спокойные выборы".

Как писал "Кавказский узел", за два дня до выборов следственная служба провела обыски в офисе Concentrix, а также в домах сотрудников Atlantic Council Софо Гелавы и Этери Бузиашвили. Представители общественных организаций и оппозиции сочли обыски попыткой репрессий против исследователей, которые боролись с российским информационным влиянием. МВД перед парламентскими выборами закупило новые водометы.

Постановление о перечне стратегических и/или особо важных объектов подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за три дня до парламентских выборов. Текст постановления опубликован на сайте правительства.

Помимо здания Центризбиркома в список включены здания правительства, прокуратуры, патриархии и других государственных и жизненно важных объектов, следует из постановления от 23 октября.

За блокировку или захват здания возможно привлечение к ответственности по статьям  222 или  330 Уголовного кодекса Грузии,  сообщила сегодня "Нетгазети".

Статья 222. Захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов или объектов особого значения, воспрепятствовавшие или могущие воспрепятствовать нормальной работе этих учреждений или объектов, наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц; б) неоднократно, — наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

Статья 330. Захват или блокирование объектов стратегического или особого значения в террористических целях, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, говорится в публикации.

Предвыборная обстановка беспрецедентно спокойная, выборы конкурентные и свободные, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Оппозиция, конечно, попытается внести хаос, хотя у нее нет для этого ресурсов, будет сделано все, чтобы мы сохранили мир не только до конца выборов, в том числе 26 октября, но и также и в послевыборный период", - привела его слова телекомпания "Имеди".

Если мирная демонстрация вышла за рамки предусмотренных законом норм и переросла в насилие, полиция является единственным органом, который имеет законное право применить пропорциональную силу, в том числе специальные средства,  заявил сегодня заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Наша конституция и законодательство полностью защищают право любого человека на мирные собрания-демонстрации, а это означает, что любой человек может собраться, выразить свой протест по тому или иному вопросу мирным путем, но в случае, если мирная демонстрация превысила нормы, предусмотренные закон и стал насильственным, например, происходят нападения на различные государственные учреждения, полицию, полиция - единственный орган, который имеет законное право применять пропорциональную силу, в том числе специальные средства. Все это подробно прописано в Законе о полиции, принятом еще в 2013 году, и он полностью соответствует международным требованиям", - привела его слова телекомпания "Имеди".

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил сегодня, что одновременное применение водометов и газа при разгоне демонстрации допустимо.

"Это ложь, что приказ запрещает одновременное использование воды и газа. Этот приказ был издан в 2015 году, и был изменен в 2021 году — мы использовали практику европейских стран, Германии, Франции, крупных стран, где обычно можно использовать. Спецназ не может использовать, если там есть маленькие дети, несовершеннолетние, беременные женщины и так далее. Если происходит штурм и наступление, можно одновременно использовать и газ, и воду, и другие спецсредства. В 2021 году я лично внес изменения в указ", — процитировала Гомелаури "Нетгазети".

Представители оппозиции призвали не бояться угроз. "Хочу обратиться к каждому из вас – не бойтесь шантажа и угроз, не бойтесь российских репрессий и рейдов, которые они и сегодня устраивают в домах и семьях. Не уступайте свою личность, свое слово, ни на секунду не верьте, что кто-то видит, какой вы делаете выбор", - привело издание "Грузия Online" слова председателя «Единства - Национального движения» Тины Бокучавы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала сегодняшние обыски "типичным психологическим давлением перед выборами".

По словам Саломе Зурабишвили, цель подобных психологических манипуляций - чтобы люди боялись и не пошли на выборы.

"Мы знаем, что это происходит, мы знаем, что нам придется это вытерпеть, мы не должны этого бояться. Это только для того, чтобы люди боялись, чтобы кто-то не пошел на выборы, чтобы кто-то побоялся поместить бюллетень в избирательную урну в той форме, в какой сам думает. Все это всего лишь психологические манипуляции", - процитировало ее "Интерпрессньюс".

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Напомним также, ранее президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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