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16:29, 24 октября 2024

Оппозиция назвала обыски в Грузии попыткой запугивания

Софо Гелава (слева) и Это Бузиашвили. Фото https://theins.ru/news/275598

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители общественных организаций и оппозиции сочли обыски накануне выборов попыткой репрессий против исследователей, которые боролись с российским информационным влиянием. МВД перед парламентскими выборами закупило новые водометы.

Как писал "Кавказский узел", за два дня до выборов следственная служба провела обыски в офисе Concentrix, а также в домах сотрудников Atlantic Council Софо Гелавы и Этери Бузиашвили.

Пресс-секретарь «Единства-Национального движения» Леван Саникидзе называет серию спецопераций, проведенных сегодня в Грузии репрессиями.

По его словам, "за два дня до выборов такого рода репрессии свидетельствуют только об одном, что Бидзина Иванишвили находится в полной истерике", а правящая партия полагается "на страх и репрессии", сообщила телекомпания "Пирвели"

Спецоперация в домах исследователей, борющихся с российской дезинформацией, за два дня до выборов несомненно является запугиванием, указали представители неправительственных организаций. Исполнительный директор Фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили говорит, что подобные сцены случаются только в авторитарных странах. "Это попытка запугивания и попытка развития заговоров. <...> Подобные сцены происходят только в авторитарных, недемократических странах, а не в стране со статусом кандидата в ЕС", - заявила она телекомпании. 

По словам руководителя организации "Сапари" Бая Патарая, "Грузинская мечта" пытается создать напряженность в обществе перед выборами, мстя людям, борющимся с российской дезинформацией.

"Они хотят внести некоторую напряженность перед выборами. Я уверена, что с этими двумя исследователями проблем нет, просто эти люди много раз становились жертвами онлайн-атак, потому что у них очень хорошие связи с Meta*, они очень быстро находят российскую дезинформацию и помогают Facebook* и Мете* убрать ее", — говорит Бая Патарая.

Председатель «Демократической инициативы Грузии» Эдуард Марикашвили также счел репрессиями обыск в домах Бузиашвили и Гелавы

"Это явно репрессии, которые отвечают интересам России и не имеют ничего общего с преступностью. Невозможно, чтобы Этери Бузиашвили и Софо Гелава имели какое-либо отношение к криминалу, если только мы не назовем преступлением то, что они борются против российского влияния в Грузии", - заявил Марикашвили телекомпании

Оппозиционный политик Георгий Гахария обратился сегодня к сотрудникам полиции с призывом обеспечить, чтобы "граждане Грузии сделали свой выбор самостоятельно, в мирной и свободной обстановке".

"Я просто хочу попросить и призвать вас служить государству, служить гражданину Грузии, а не партии и партийным боссам. <...> В стране 3 тысячи избирательных участков. Это 3 тысячи потенциальных точек напряжения и локаций, которыми нужно управлять. Это очень сложный процесс. Сотрудники Министерства внутренних дел и полиции уже готовятся к этому мероприятию. Главное, чтобы эти люди не получали политических заданий", - привело его слова "Мтавари архи".

"Спецназ для проведения выборов не нужен. В целом МВД будет полностью мобилизовано для обеспечения мирной избирательной обстановк.", - процитировало слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе "Интерпрессньюс".

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил сегодня, что его ведомство закупило новое оборудование и водометные машины. "Купили несколько штук новых водометных машин. Также у спецназа были обновлены автоматическое огнестрельное оружие, пистолеты", - процитировало его агентство.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Как информировал "Кавказский узел", ранее активисты и правозащитники заявили, что у избирателей в Грузии будто бы отнимаются удостоверения личности, они заявили, что документы могут быть использованы для махинаций во время голосования на выборах в парламент. 22 октября правозащитники заявили, что в Грузии зафиксирован 1641 случай подкупа избирателей и 1644 случая воздействия на волеизъявление избирателей, что следственная служба и прокуратура не расследуют эти нарушения. 24 октября стало известно, что в Тбилиси подвергся нападению оппозиционный депутат.

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Автор: "Кавказский узел"

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