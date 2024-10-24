RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:11, 24 октября 2024

Оппозиционный депутат подвергся нападению в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат от партии "За Грузию" Леван Гогичаишвили был избит в Тбилиси, заявил лидер партии Георгий Гахария. В организации нападения он обвинил правящую партию “Грузинская мечта”. 

Как писал "Кавказский узел", почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили 21 октября обвинил бывших соратников в предательстве. Иванишвили заявил, что намерен "наказать" тех, кто покинул его вместе с бывшим премьер-министром Георгием Гахарией. 

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

О нападении на Левана Гогичаишвили, который является одним из лидеров предвыборной кампании партии "За Грузию", Георгий Гахария сообщил вечером 23 октября

"Несколько минут назад на одного из лидеров нашей команды Левана Гогичаишвили напала группа организованных преступников, около 20 человек", - написал Гахария на своей странице в соцсети. В организации нападения политик прямо обвинил правящую партию и ее неформального лидера. Гахария заверил что запугать его соратников насилием не удастся. 
Сам Гогичаишвили сообщил журналистам, что нападение произошло в столичном метро. “Их было много, что прибавляло им смелости, один из них оскорбил меня, и я, конечно, ответил. В вагоне началась довольно серьезная потасовка, я не мог представить, что их будет так много”, - рассказал он в эфире телеканала “Пирвели”. Депутат выразил надежду, что нападавших удастся установить благодаря записям с камер видеонаблюдения в метро.
В пресс-службе партии отметили, что нападение произошло сразу после того, как Бидзина Иванишвили озвучил угрозы в адрес Гахарии и его соратников. Гогичаишвили в момент нападения ехал на телевидение. Нападавшие, предположительно, были иностранцами, отмечает издание Tabula. 

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:14, 24 октября 2024
Три жителя Северного Кавказа осуждены за осквернение Вечного огня в Невинномысске
10:54, 23 октября 2024
Сотрудники ветцентра в Кабардино-Балкарии добились выплаты зарплат
06:56, 23 октября 2024
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
03:59, 23 октября 2024
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
19:53, 22 октября 2024
Два жителя Волгоградской области лишены гражданства за уклонение от воинского учета
15:27, 22 октября 2024
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
Все события дня
Новости
24 октября 2024, 05:12
Власти Армении создают рычаг для отмены результата выборов
24 октября 2024, 04:13
Адвокат добивается освобождения инвалида из СИЗО Новочеркасска
24 октября 2024, 03:14
Три жителя Северного Кавказа осуждены за осквернение Вечного огня в Невинномысске
24 октября 2024, 02:15
Жители Красноярского района сообщили о проблемах с подъемом затопленной переправы
24 октября 2024, 01:16
Дошло до суда новое дело Владимира Атаманчука
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
13:36, 22 октября 2024
BERG...man Tbilisi
41
Каток ВС РФ остановится на полпути или капитуляция Киева: прогноз Иванишвили и Трампа
Фото
09:13, 22 октября 2024
BERG...man Tbilisi
22
Повоюйте с русскими три дня, а потом партизаньте: Иванишвили о советах "друзей"
Все блоги
Справочник
Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
09:07, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Православная церковь Грузии - вне политики, но все понимают на чьей она стороне?
Фото
13:36, 22 октября 2024
BERG...man Tbilisi
41
Каток ВС РФ остановится на полпути или капитуляция Киева: прогноз Иванишвили и Трампа
Фото
09:13, 22 октября 2024
BERG...man Tbilisi
22
Повоюйте с русскими три дня, а потом партизаньте: Иванишвили о советах "друзей"
Фото
16:52, 21 октября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Как корейцы Цукурино брали или толстый троллинг vs истеричные медиахороводы
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Оппозиционные политики Ника Мелия, Георгий Гахария, Михаил Саакашвили, Николоз Гварамия, Георгий Вашадзе, Мамука Хазарадзе (слева направо) на предвыборном плакате “Грузинской мечты”. Фото Инны Кукуджановой для “Кавказского узла” от 23.10.24.
23 октября 2024, 16:35
Оппозиция заявила о принуждении бюджетников к участию в провластном митинге в Тбилиси

Асламбек Эжаев на экране в зале суда. Фото корреспондента "Кавказского узла"
23 октября 2024, 14:50
Приговор книгоиздателю Эжаеву оставлен в силе вопреки доводам защиты

Шалва Папуашвили. Фото: парламент Грузии
23 октября 2024, 12:25
Спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в подготовке переворота

Азиз Оруджев. Фото: www.zdg.md https://www.zdg.md/ru/?p=16406
22 октября 2024, 21:39
Супруга Азиза Оруджева потребовала обеспечить ему срочное лечение

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше