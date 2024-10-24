Оппозиционный депутат подвергся нападению в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат от партии "За Грузию" Леван Гогичаишвили был избит в Тбилиси, заявил лидер партии Георгий Гахария. В организации нападения он обвинил правящую партию “Грузинская мечта”.

Как писал "Кавказский узел", почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили 21 октября обвинил бывших соратников в предательстве. Иванишвили заявил, что намерен "наказать" тех, кто покинул его вместе с бывшим премьер-министром Георгием Гахарией.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

О нападении на Левана Гогичаишвили, который является одним из лидеров предвыборной кампании партии "За Грузию", Георгий Гахария сообщил вечером 23 октября

"Несколько минут назад на одного из лидеров нашей команды Левана Гогичаишвили напала группа организованных преступников, около 20 человек", - написал Гахария на своей странице в соцсети. В организации нападения политик прямо обвинил правящую партию и ее неформального лидера. Гахария заверил что запугать его соратников насилием не удастся.

Сам Гогичаишвили сообщил журналистам, что нападение произошло в столичном метро. “Их было много, что прибавляло им смелости, один из них оскорбил меня, и я, конечно, ответил. В вагоне началась довольно серьезная потасовка, я не мог представить, что их будет так много”, - рассказал он в эфире телеканала “Пирвели”. Депутат выразил надежду, что нападавших удастся установить благодаря записям с камер видеонаблюдения в метро.

В пресс-службе партии отметили, что нападение произошло сразу после того, как Бидзина Иванишвили озвучил угрозы в адрес Гахарии и его соратников. Гогичаишвили в момент нападения ехал на телевидение. Нападавшие, предположительно, были иностранцами, отмечает издание Tabula.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.