Оппозиционный депутат подвергся нападению в Грузии
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Депутат от партии "За Грузию" Леван Гогичаишвили был избит в Тбилиси, заявил лидер партии Георгий Гахария. В организации нападения он обвинил правящую партию “Грузинская мечта”.
Как писал "Кавказский узел", почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили 21 октября обвинил бывших соратников в предательстве. Иванишвили заявил, что намерен "наказать" тех, кто покинул его вместе с бывшим премьер-министром Георгием Гахарией.
На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".
О нападении на Левана Гогичаишвили, который является одним из лидеров предвыборной кампании партии "За Грузию", Георгий Гахария сообщил вечером 23 октября
"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".
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