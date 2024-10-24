В Грузии прошли обыски в офисе американской кампании

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За два дня до выборов следственная служба провела обыски в офисе Concentrix, а также в домах сотрудников Atlantic Council.

Сотрудники следственной службы Минфина пришли в американскую компанию Concentrix Georgia, расположенную в Ваке Плаза в Тбилиси.Обыски прошли на трех этажах, которые занимает компания, сегодня сообщило издание jam-news

Руководство Concentrix Georgia информировало сотрудников, что работы сегодня не будет, в компании присутствуют только официальные менеджеры.

Сегодня же прошел обыск в доме Софо Гелавы, сотрудницы Atlantic Council. В результате обыска финансовая полиция изъяла персональный компьютер Софо Гелава, личный телефон, ноутбук ее супруга - лидера партии федералистов Георгия Нониашвили.

Обыск проводился по решению суда. «Мне объяснили, что это связано с компанией, с которой я заключил контракт, однако на самом деле я работаю в Atlantic Council, который является международной организацией, базирующейся в Америке, и моя работа напрямую связана с дезинформацией, информационным исследованием операций, российского вмешательства. Для меня в данный момент очень сомнительно, что происходит", - рассказала Гелава, слова которой приводит издание.

Помимо Софо Гелавы финансовая полиция проникла в дом Этер Бузиашвили, которая также является исследователем Атлантического совета. В доме также проводится обыск.

Concentrix Georgia - американская компания, предоставляющая консалтинг крупным бизнес-компаниям за рубежом, говорится на сайте компании. Atlantic Council - американский аналитический центр. Он управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне, округ Колумбия, говорится на сайте компании.

Отметим, что обыски прошли за два дня до голосования на выборах депутатов парламента Грузии.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Как информировал "Кавказский узел", ранее активисты и правозащитники заявили, что у избирателей в Грузии будто бы отнимаются удостоверения личности, они заявили, что документы могут быть использованы для махинаций во время голосования на выборах в парламент. 22 октября правозащитники заявили, что в Грузии зафиксирован 1641 случай подкупа избирателей и 1644 случая воздействия на волеизъявление избирателей, что следственная служба и прокуратура не расследуют эти нарушения. 24 октября стало известно, что в Тбилиси подвергся нападению оппозиционный депутат.