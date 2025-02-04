Полиция Грузии сообщила об уголовном деле против восьми активистов

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Восьми задержанным участникам акции протеста 2 февраля в Тбилиси грозит срок лишения свободы до четырех лет за помехи работе стратегического объекта, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 февраля перед торговым центром "Тбилиси молл" несколько сотен человек потребовало освободить задержанных на акциях протеста. К торговому центру было стянуто значительное число силовиков. Позднее число протестующих выросло, и они перекрыли автодорогу на выезде из Тбилиси. Силовики задержали ряд участников акции, среди задержанных политик Ника Мелия. Позднее его отпустили, он заявил, что силовик ударил его ногой. В больницы попали минимум семь участников акции. МВД сообщило о 31 задержанном по административной статье о неподчинении требованиям сотрудников полиции.

Министерство внутренних дел задержало восемь человек в связи с попыткой заблокировать дорогу во время акции протеста 2 февраля на выезде из Тбилиси.

"В ходе расследования установлено, что обвиняемые 2 февраля этого года на акции протеста на территории аллеи Агмашенебели в Тбилиси, несмотря на неоднократные призывы сотрудников правоохранительных органов, в составе группы попытались незаконно перекрыть автомагистраль международного значения", - говорится в заявлении МВД, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

МВД указывает, что им грозит срок лишения свободы до четырех лет, поскольку автомобильные дороги имеют стратегическое значение, согласно утвержденному в октябре 2024 года правительством «Об утверждении списка объектов стратегических и/или особой важности».

Здание Центризбиркома Грузии перед парламентскими выборами включено в список стратегических объектов, за блокаду которых предусмотрена уголовная ответственность. Помимо здания Центризбиркома в список включены здания правительства, прокуратуры, патриархии и других государственных и жизненно важных объектов.

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" указала, что в ходе акции протеста полицейские превышали силу.

"До сих пор неизвестны точные основания для их задержания. Параллельно с арестами в социальных сетях появились видеокадры полицейского насилия: из материалов видно, что в нескольких случаях как группы силовиков расправляются с протестующими. В одном из таких видео отражено, как несколько полицейских, окружив протестующего, бьют его по голове. В одном из распространенных видео, предположительно видно, как полицейские бьют задержанного в белом фургоне. О подобной практике пыток и бесчеловечного обращения, говорили активисты в декабре 2024 года», - говорится в сообщении НПО 3 февраля, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

Организация отметила, что в отдельных случаях полицейские наносили устные и физические оскорбления протестующим или задерживали их без оснований. "Полицейские нападали на протестующих женщин – активисток и политиков. Были слышны дискриминационные, унизительные и оскорбительные фразы», - указывает НПО.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Парламентская ассамблея Совета Европы 29 января потребовала до апреля назначить новые парламентские выборы Грузии и освободить политических заключенных. Грузия в ответ решила прекратить работу в ПАСЕ.

Решение об отзыве делегации Грузии поддержало бюро парламента. Депутаты от "Грузинской мечты" и "Силы народа" в индивидуальном порядке также обратились к президенту ПАСЕ с заявлением о приостановлении своих полномочий, сообщило 3 февраля “Интерпрессньюс”.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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