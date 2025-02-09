Четверо участников акций протеста оштрафованы в Грузии

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Суды в Грузии оштрафовали на суммы от 2000 до 5000 лари активистов, задержанных на акциях протеста в разные дни.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Вечером 8 февраля активисты вышли на улицы Тбилиси и Батуми.

На фоне акций протеста в Грузии продолжаются судебные процессы над участниками митингов. 8 февраля сразу несколько задержанных активистов были оштрафованы. В совершении административного правонарушения признан бывший директора Нацбанка Грузии Георгий Кадагидзе, который был задержан на шествии 3 февраля. Он оштрафован на 2500 лари.

Выходя из зала суда, Кадагидзе заявил "Формуле", что арест и штраф являются для него дополнительным стимулом для дальнейшей борьбы.

На 5000 лари оштрафовал суд политика Алекси (Буку) Петриашвили, которого обвинили в перекрытии дороги во время акции протеста 17 января.

Оштрафовал суд и задержанного в Тбилисском госуниверситета Ачи Гочиташвили. Он оштрафован на 2000 лари. Еще один студент Лука Хидзадзе также оштрафован на 2000 лари, а вот третьему студенту Георгию Барбакадзе просто сделали устное предупреждение.

"Кавказский узел" также писал, что восьми задержанным участникам акции протеста 2 февраля в Тбилиси грозит срок лишения свободы до четырех лет за помехи работе стратегического объекта, полиция обвинила их в попытке перекрыть дорогу. Суд 5 февраля освободил обвиняемых, среди которых бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, под залог.

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