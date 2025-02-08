RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:28, 8 февраля 2025

Активисты вышли на улицы Тбилиси и Батуми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акции в Тбилиси и Батуми проходят на 73-й день ежедневных протестов с требованием освобождения политзаключенных и новых парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. 

В Тбилиси протестующие на 73-й день ежедневных протестов заблокировали движение у парламента Грузии на улице Руставели. К протестующим у парламента присоединились участники марша от здания Общественного вещателя Грузии с лозунгом: "Народ заслуживает независимое общественное вещание".

Требования участников акции у парламента прежние: назначение новых выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

Сегодня на помощь патрульным прислали криминальную полицию в балаклавах и выставили второй ряд "защиты" проспекта, проинформировал Telegram-канал Tbilisi Life.

В Батуми митинг проходит у здания Конституционного суда, проинформировало RusNews.

"Кавказский узел" также писал, что восьми задержанным участникам акции протеста 2 февраля в Тбилиси грозит срок лишения свободы до четырех лет за помехи работе стратегического объекта, полиция обвинила их в попытке перекрыть дорогу. Суд 5 февраля освободил обвиняемых, среди которых бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, под залог

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4
01:10, 5 февраля 2025
Мзия Амаглобели госпитализирована
Палатки у здания Конституционного суда Грузии в Батуми. Скриншот фото "Батумелеби" от 30.01.25,https://batumelebi.netgazeti.ge/news/560487/
23:37, 30 января 2025
Демонстранты в Грузии потребовали освободить задержанных на акциях протеста
07:29, 29 января 2025
Коллеги объявили Амаглобели узницей совести
Мзия Амаглобели. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/165895-uchreditel-izdaniia-batumelebi-mziia-amaglobeli-ia-ne-izbegaiu-otvetstvennosti
02:58, 28 января 2025
Омбудсмен Грузии рассказал о состоянии Мзии Амаглобели
Акция Этери Турадзе. Скриншот поста телеграм-канала Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/36449
01:35, 27 января 2025
Главред "Батумелеби" потребовала освободить Мзию Амаглобели
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:28, 6 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
32
Примет ли абхазская оппозиция предложение о признании предстоящих выборов?
Фото
09:52, 4 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
15
Атака Трампа на "дип стэйт": отразится ли она на Грузии или все останется по-прежнему?
Фото
13:28, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
49
Маск: Трамп согласился закрыть USAID
Все блоги
Справочник
Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Марии Смелая против практики разлучения детей с матерями на Кавказе

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
14:31, 8 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
15
Грузинская Мечта планирует инициировать законопроект - копию американской FARA?
Фото
09:36, 8 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
34
В Грузии ужесточаются наказания за нарушение правопорядка на акциях протеста
Фото
09:13, 8 февраля 2025
Ветер с Апшерона
2
Трамп ударил по идее сильнее, чем бьют тоталитарии
Фото
13:18, 7 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
28
Образ врага и страшилки - неизбежные спутники стран и народов?
Фото
09:46, 7 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
21
В Грузии по разному смотрят на события в Абхазии. Но политическая реальность - одна
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Джалал Джавадов. Фото с его страницы в соцсети X https://x.com/CavadovCalal/status/1884686404254359860/
08 февраля 2025, 16:55
Бакинский активист Джавадов обвинил силовиков в пытках

Шахназ Бейляргызы. Фото: https://www.instagram.com/p/DFserLHIp5f/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
07 февраля 2025, 18:13
Шахназ Бейляргызы взята в СИЗО под медицинское наблюдение

Аэропорт в Сухуме. Фото: Alex Alex Lep. https://ru.wikipedia.org/
07 февраля 2025, 15:47
Первый самолет с пассажирами приземлился в аэропорту Сухума

Флаг Грузии. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 февраля 2025, 17:09
Участники протестов в Тбилиси потребовали освободить задержанных студентов

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше