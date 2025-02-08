Активисты вышли на улицы Тбилиси и Батуми

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Акции в Тбилиси и Батуми проходят на 73-й день ежедневных протестов с требованием освобождения политзаключенных и новых парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев.

В Тбилиси протестующие на 73-й день ежедневных протестов заблокировали движение у парламента Грузии на улице Руставели. К протестующим у парламента присоединились участники марша от здания Общественного вещателя Грузии с лозунгом: "Народ заслуживает независимое общественное вещание".

Требования участников акции у парламента прежние: назначение новых выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

Сегодня на помощь патрульным прислали криминальную полицию в балаклавах и выставили второй ряд "защиты" проспекта, проинформировал Telegram-канал Tbilisi Life.

В Батуми митинг проходит у здания Конституционного суда, проинформировало RusNews.

"Кавказский узел" также писал, что восьми задержанным участникам акции протеста 2 февраля в Тбилиси грозит срок лишения свободы до четырех лет за помехи работе стратегического объекта, полиция обвинила их в попытке перекрыть дорогу. Суд 5 февраля освободил обвиняемых, среди которых бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, под залог.

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