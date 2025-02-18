Мзия Амаглобели прекратила голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели согласилась прекратить голодовку и призвала активистов, которые проводили акции в ее поддержку, возобновить прием пищи.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели подали в суд ходатайство с требованием изменить ей меру пресечения и отпустить из-под стражи. Амаглобели проводит голодовку, она находится в клинике "Вивамед". 14 февраля суд оставил Амаглобели под стражей. 15 февраля журналисты провели акцию перед зданием клиники "Вивамед", заявив о попытках запугать независимые СМИ. 17 февраля директор клиники "Вивамед" призвал близких и адвокатов журналистки убедить ее прекратить голодовку.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Мзия Амаглобели сообщила, что решила прекратить голодовку, сообщила редактор "Батумелеби" Этери Турадзе в эфире телекомпании "Формула". Турадзе зачитала письмо, которое Амаглобели передала через адвоката.

"После трагедии в Батуми, в «Городе Мечты», где двое несовершеннолетних детей упали в канаву и погибли, мне невероятно тяжело слышать об обеспокоенности общественности моим состоянием здоровья и жизни. В эти дни с помощью врачей я постараюсь как-то восстановить питание", - говорится в письме Амаглобели.

Уголовное дело возбуждено после гибели двух детей на стройплощадке в Батуми. Место строительства не было огорожено, указали жители города и потребовали наказать виновных.

Амаглобели поблагодарила за поддержку Темура Катамадзе и Николоза Джавахишвили. "Прошу их также прекратить голодовку. Я чувствую особую ответственность перед своими соратниками, коллегами и семьей. Я не хочу, чтобы моя голодовка ослабила вас. Вы тоже должны бороться за меня!" - зачитала Турадзе письмо Амаглобели.

"Мы невероятно счастливы этим решение Мзии", - сказала Турадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Клиника "ВиваМед" займется лечением Мзии Амаглобели, сообщил главврач Зураб Чхаидзе.

"Окончание голодовки нас очень радует. Мы все это время пытались достичь такого решения", - заявил он в эфире телекомпании.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.