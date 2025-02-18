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14:48, 18 февраля 2025

Мзия Амаглобели прекратила голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели согласилась прекратить голодовку и призвала активистов, которые проводили акции в ее поддержку, возобновить прием пищи.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели подали в суд ходатайство с требованием изменить ей меру пресечения и отпустить из-под стражи. Амаглобели проводит голодовку, она находится в клинике "Вивамед". 14 февраля суд оставил Амаглобели под стражей. 15 февраля журналисты провели акцию перед зданием клиники "Вивамед", заявив о попытках запугать независимые СМИ. 17 февраля директор клиники "Вивамед" призвал близких и адвокатов журналистки убедить ее прекратить голодовку.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Мзия Амаглобели сообщила, что решила прекратить голодовку, сообщила редактор "Батумелеби" Этери Турадзе в эфире телекомпании "Формула". Турадзе зачитала письмо, которое Амаглобели передала через адвоката.

"После трагедии в Батуми,  в «Городе Мечты», где двое несовершеннолетних детей упали в канаву и погибли, мне невероятно тяжело слышать об обеспокоенности общественности моим состоянием здоровья и жизни. В эти дни с помощью врачей я постараюсь как-то восстановить питание", - говорится в письме Амаглобели. 

Уголовное дело возбуждено после гибели двух детей на стройплощадке в Батуми. Место строительства не было огорожено, указали жители города и потребовали наказать виновных.

Амаглобели  поблагодарила за поддержку Темура Катамадзе и Николоза Джавахишвили. "Прошу их также прекратить голодовку. Я чувствую особую ответственность перед своими соратниками, коллегами и семьей. Я не хочу, чтобы моя голодовка ослабила вас. Вы тоже должны бороться за меня!" - зачитала Турадзе письмо Амаглобели.

 "Мы невероятно счастливы этим решение Мзии", - сказала Турадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Клиника "ВиваМед" займется лечением Мзии Амаглобели, сообщил главврач  Зураб Чхаидзе.

"Окончание голодовки нас очень радует. Мы все это время  пытались достичь такого решения", - заявил он в эфире телекомпании.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

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