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04:13, 18 февраля 2025

Директор клиники "Вивамед" предупредил об угрозе жизни Амаглобели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние здоровья основателя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели вызывает тревогу, директор клиники "Вивамед" призвал близких и адвокатов журналистки убедить ее прекратить голодовку.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели подали в суд ходатайство с требованием изменить ей меру пресечения и отпустить из-под стражи. Амаглобели проводит голодовку, она находится в клинике "Вивамед". 14 февраля суд оставил Амаглобели под стражей. 15 февраля журналисты провели акцию перед зданием клиники "Вивамед", заявив о попытках запугать независимые СМИ.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе 17 февраля обратился к родственникам и адвокатам Мзии Амаглобели с призывом уговорить ее прекратить голодовку и выполнять рекомендации "во избежание летального исхода".

Он напомнил, что, по данным на 17 февраля, Амаглобели голодает уже 37 дней, и отметил, что состояние ее здоровья соответствует голодовке на таком сроке. "В первую очередь речь идет о употреблении пищи во избежание летального исхода. Мы хотим, чтобы Мзия полностью соблюдала наши рекомендации», - сказал Чхаидзе, чьи слова приводят "Новости-Грузия".

Корреспондент "Кавказского узла" спросила у редактора издания "Батумелеби" Этери Турадзе, пытаются ли друзья и близкие убедить Амаглобели прекратить голодовку. «Хотя мы не находимся рядом с Мзией физически, мы пытаемся постоянно убедить ее прекратить голодовку. Но Мзия очень сильная и гордая личность, она борется за справедливость», - сказала Турадзе.

После задержания и ареста Мзии Амаглобели в Грузии неоднократно проходили акции протеста против ее уголовного преследования. Более 300 грузинских журналистов в совместном заявлении назвали Амаглобели узницей совести.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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