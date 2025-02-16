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02:55, 16 февраля 2025

Журналисты назвали арест Амаглобели попыткой запугать независимые СМИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акцию перед зданием клиники "Вивамед", где находится основатель "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели, провели журналисты, которые назвали арест коллеги попыткой запугать независимые средства массовой информации.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели подали в суд ходатайство с требованием изменить ей меру пресечения и отпустить из-под стражи. Амаглобели проводит голодовку, она находится в клинике "Вивамед". 14 февраля суд оставил Амаглобели под стражей.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Митинг журналистов в поддержку Мзии Амаглобели прошел 15 февраля возле клиники "Вивамед" в Тбилиси. Участники акции заявили, что власти арестовали Амаглобели, чтобы запугать независимые СМИ.

Дело об административном правонарушении в отношении Амаглобели было возбуждено с нарушением законодательства, заявила "Ассоциация молодых юристов Грузии". В частности, как отмечается в их заявлении, слушание по делу назначено на 17 февраля, но ни Амаглобели, ни ее адвокатов об этом не предупредили. «До сих пор нам не предоставлен протокол об административном правонарушении, который является обязательным условием для возбуждения дела в суде. Не допускается запись и обсуждение процесса нарушения без уведомления стороны. Мзия Амаглобели была арестована 11 января просто за наклейку. В протоколе ареста содержалась ложная информация о том, что Мзия Амаглобели перед арестом ругался и оскорблял полицию, это является полной ложью. Эта ложь подтверждается видеозаписью ареста Мзии Амаглобели», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте неправительственной организации.

Редактор НПО "Международная сеть журналистов" Марина Ченцова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что готовится статья о Мзии Амаглобели. Лауреат Нобелевской премии в области мира и прав человека Ширин Эбади распространила письмо в поддержку Амаглобели. «Ограничение и задержание журналистов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Я надеюсь, что Мзия Амаглобели будет освобождена из тюрьмы как можно скорее и продолжит свою работу», - говорится в письме, которое цитирует "Формула".

После задержания и ареста Мзии Амаглобели в Грузии неоднократно проходили акции протеста против ее уголовного преследования. Более 300 грузинских журналистов в совместном заявлении назвали Амаглобели узницей совести.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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