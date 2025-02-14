Мзия Амаглобели оставлена под стражей

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Судья Батумского городского суда признал неприемлемым ходатайство защиты об изменении меры пресечения основательнице "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели. Решение будет обжаловано.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели подали в суд ходатайство с требованием изменить ей меру пресечения и отпустить из-под стражи. Амаглобели проводит голодовку, она находится в клинике "Вивамед".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Батумский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты Мзии Амаглобели, сообщила глава Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе.

"Ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения Мзии Амаглобели было признано неприемлемым судьей Батумского городского суда Леваном Колбая. Это очередное незаконное и необоснованное решение суда в отношении Мзии Амаглобели. Нет никаких оснований, которые оправдывали бы его заключение под стражу. Этими решениями грузинская судебная система пишет историю своей собственной незаконности. Мы обжалуем решение суда в Апелляционном суде", - написала она на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что после задержания и ареста Мзии Амаглобели в Грузии неоднократно проходили акции протеста против ее уголовного преследования. Более 300 грузинских журналистов в совместном заявлении назвали Амаглобели узницей совести.

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