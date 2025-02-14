RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:29, 14 февраля 2025

Мзия Амаглобели оставлена под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья Батумского городского суда признал неприемлемым ходатайство защиты об изменении меры пресечения основательнице "Батумелеби" и  "Нетгазети" Мзие Амаглобели. Решение будет обжаловано.

Как писал "Кавказский узел",  адвокаты основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели подали в суд ходатайство с требованием изменить ей меру пресечения и отпустить из-под стражи. Амаглобели проводит голодовку, она находится в клинике "Вивамед".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Батумский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты Мзии Амаглобели, сообщила  глава Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе.

"Ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения Мзии Амаглобели было признано неприемлемым судьей Батумского городского суда Леваном Колбая. Это очередное незаконное и необоснованное решение суда в отношении Мзии Амаглобели. Нет никаких оснований, которые оправдывали бы его заключение под стражу. Этими решениями грузинская судебная система пишет историю своей собственной незаконности. Мы обжалуем решение суда в Апелляционном суде", - написала она на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что после задержания и ареста Мзии Амаглобели в Грузии неоднократно проходили акции протеста против ее уголовного преследования. Более 300 грузинских журналистов в совместном заявлении назвали Амаглобели узницей совести.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:34, 14 февраля 2025
Трое военных из Волгоградской области убиты на Украине
13:59, 14 февраля 2025
1
 "Мемориал"* запустил телеграм-бот для помощи жителям СКФО
13:34, 14 февраля 2025
Боец со Ставрополья убит в военной операции
12:54, 14 февраля 2025
Грузовик подорвался на мине в Азербайджане
12:11, 14 февраля 2025
Контрактник из Ростовской области осужден за убийство сослуживца
10:30, 14 февраля 2025
Контрактник из Володарского района убит на Украине
Все события дня
Новости
Шествие на улице Руставели. 13 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
09:50, 14 февраля 2025
Оштрафованы участники шествия по улицам Тбилиси
Алексей Кунгуров в суде. 14 февраля 2025 г. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"
07:59, 14 февраля 2025
Российский блогер оспорил отказ властей Грузии в убежище
04:33, 14 февраля 2025
Правозащитники заявили о новом виде давления на оппозиционеров в Грузии
Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/66828/
02:35, 14 февраля 2025
Защита потребовала освободить Мзию Амаглобели
Европарламент. Фото: Diliff https://ru.wikipedia.org/
17:05, 13 февраля 2025
Европарламент призвал к санкциям против властей Грузии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:22, 14 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
42
Кто и зачем говорит о "сталинизации" Грузии
Фото
13:30, 13 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
47
Перед каждыми выборами поднимаются тосты за третью силу, которой нет
Фото
14:47, 12 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
48
Армения и ЕС. Стремление к евроинтеграции и евроинтеграция - две большие разницы
Все блоги
Справочник
Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
13:22, 14 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
42
Кто и зачем говорит о "сталинизации" Грузии
Фото
08:35, 14 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
24
Очередная атака Европарламента на власти Грузии. Спасательный круг vs горох об стену
Фото
13:30, 13 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
47
Перед каждыми выборами поднимаются тосты за третью силу, которой нет
Фото
08:36, 13 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
30
Если думаете, что в Грузии больше обсуждают внутренние проблемы, ошибаетесь
Фото
14:47, 12 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
48
Армения и ЕС. Стремление к евроинтеграции и евроинтеграция - две большие разницы
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Рубен Варданян. Фото: https://russia-armenia.info/node/97480
14 февраля 2025, 15:52
Варданян отказался от госзащитника

Избирательный участок. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
14 февраля 2025, 11:20
Избиратели в Абхазии пожаловались на фейковые приглашения к опросам

Европарламент. Фото: Diliff https://ru.wikipedia.org/
13 февраля 2025, 17:05
Европарламент призвал к санкциям против властей Грузии

Остатки беспилотника. Фото: https://astrakhan.su/news/accidents/moshennichestvo-24-mln/
13 февраля 2025, 13:52
Власти Волгоградской области увеличили штрафы за публикации об атаках дронов

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше