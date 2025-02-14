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02:35, 14 февраля 2025

Защита потребовала освободить Мзию Амаглобели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели подали в суд ходатайство с требованием изменить ей меру пресечения и отпустить из-под стражи. 

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля основательница "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели была госпитализирована в клинику "Вивамед", она продолжает голодовку в стенах клиники, при этом персонал больницы демонстративно выставляет еду перед Амаглобели. 7 февраля врачи созданного омбудсменом консилиума заявили, что  состояние ее здоровья вызывает опасения

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

О ходатайстве, поданном в суд 13 февраля, журналистам рассказал адвокат Георгий Химшиашвили. Он назвал освобождение Амаглобели главной на сегодняшний день задачей.

"Само это дело, его содержательная часть, абсолютно незаконны с момента ее задержания и по сей день. Мы пытаемся положить конец этому беззаконию. Это возможность для суда хотя бы надлежащим образом рассмотреть допущенную им ошибку, исправить свои ошибки и недостатки и предоставить Мзии Амаглобели возможность продолжить борьбу за доказательство своей невиновности на свободе", - приводит слова адвоката Formula TV. 

Химшиашвили отметил, что ходатайствовать об освобождении Амаглобели позволило предоставление суду новых обстоятельств и фактов по делу. "Мы считаем, что задержание Мзии Амаглобели было незаконным с самого начала (...) Это нельзя было считать нападением. Квалификация, использованная прокуратурой, была попыткой продемонстрировать серьезность дела и создать в обществе ощущение, что мы имеем дело с очень серьезным преступлением. Однако, основываясь на уже обнародованных фактах, мы все согласны с тем, что пощечина полицейскому не может считаться нападением на полицейского. Пощечина, как факт и действие, имеет свою правовую оценку, но ни при каких обстоятельствах не может быть квалифицирована как уголовное преступление", — заявил Химшиашвили "ТВ Формула".

Коллеги Мзии Амаглобели, которая голодает уже 33 дня, 13 февраля направили ей совместное письмо. Послание подписали 150 человек, они выражают Амаглобели поддержку и тревожатся за ее здоровье. 

"В силу профессии нам постоянно приходится сталкиваться с несправедливостью, однако мы прекрасно понимаем, что это не идет ни в какое сравнение с тем масштабом несправедливости, который сейчас применяет к вам правительство "Грузинской мечты". Мы также понимаем суть вашей бескомпромиссной борьбы с этой несправедливостью – эта борьба абсолютно бесценна и служит спасению каждого из нас, нашей родины", – говорится в письме.

Директор Vivamed Зураб Чхаидзе заявил, что у Мзии Амаглобели наблюдаются все характерные для длительного голодания симптомы. Он отметил, что каждый день голодовки после 30 дней несет высокий риск осложнений.

"Использование внутренних ресурсов приводит к сердечно-сосудистым осложнениям, нарушению функций разных органов. Клиника, конечно, проводит ежедневный мониторинг процесса. Передвижение дается ей нелегко, но она старается двигаться, быть более активной и подвижной", - сказал Чхаидзе.

"Кавказский узел" также писал, что после задержания и ареста Мзии Амаглобели в Грузии неоднократно проходили акции протеста против ее уголовного преследования. Более 300 грузинских журналистов в совместном заявлении назвали Амаглобели узницей совести.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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