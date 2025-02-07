Врачи заявили о рисках для здоровья Амаглобели

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Учредитель «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели может передвигаться по палате, где продолжает голодовку, но состояние ее здоровья вызывает опасения, заявили врачи созданного омбудсменом консилиума.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно, что у основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели ухудшились результаты анализов, она госпитализирована в клинику "Вивамед" и продолжает голодовку в стенах клиники. Персонал больницы демонстративно выставляет еду перед основательницей "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзией Амаглобели, которая третью неделю проводит голодовку.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Консилиум врачей, созванный Народным защитником, 7 февраля посетил учредителя грузинских газет «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзию Амаглобели, в клинике «Вивамед», куда ее перевели для прохождения курса лечения, ознакомился с историей болезни, курсом лечения и непосредственно у нее самой узнали о самочувствии. Врачи категоричной форме потребовали Амаглобели прекратить голодовку, которая может привести ее к инвалидности, поскольку у нее заболевание кишечно-желудочного тракта, сообщили медики по завершении встречи.

"Состояние здоровья непростое, нужно наблюдать. Как выяснилось из документов и истории болезни, с которыми я знакомился, она была в еще более тяжелом состоянии до перевода в больницу. В клинике действительно проводятся все необходимые мероприятия, все необходимые обследования, чтобы голодовка не привела в ближайшее время к серьезным последствиям", - сказал один из врачей консилиума гастроэнтеролог Георгий Гвилия в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

По его словам, Амаглобели слаба, может медленно передвигаться по палате, находится в ясном уме. Однако у нее зафиксирована недостаточность внутренних органов - сердца, почек, печени.

Он обратил внимание, что при продолжении голодовки даже в стационаре в организме могут развиться изменения, при которых врачи «не смогут спасти пациента».

Эндокринолог Элене Гиоргадзе сообщила, что она в категоричной форме потребовала от Амаглобели прекратить голодовку, поскольку врач в первую очередь заботится о здоровье пациента. Так как Амаглобели отказалась возобновить прием пищи, то врачи консилиума сочли целесообразным остаться ей в стационаре под наблюдением врачей, чтобы в случае необходимости, они могли бы незамедлительно отреагировать не только для спасения ее жизни, но и предотвратить возможную инвалидность.

Омбудсмен создал консилиум врачей, которые будут наблюдать за здоровьем Амаглобели 6 февраля. В ее состав вошли четыре врача – эндокринолог, нутрицолог Элене Гиоргадзе, гастроэнтеролог, кардиолог и специалист по внутренним органам – Георгий Гвилия, офтальмолог Георгий Джавришвили и невролог Александр Цискаридзе. Врачи должны будут подготовить заключение, на основании которого отреагируют на правовом уровне омбудсмен и его аппарат. Аппарат омбудсмена будет проинформирует общественность с соблюдением персональных данных.

Напомним, Мзия Амаглобели была задержана в Батуми 12 января. Причиной стал плакат с призывом к забастовке. Она была освобождена через два часа, но сразу задержана повторно. Журналистка пояснила, что она оказалась в давке, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. В тот же день проправительственный телеканал "Имеди" опубликовал на своей странице в Facebook* запись без звука, из которой следует, что журналистка вначале удержала Дгебуадзе за куртку, а потом дала пощечину.

13 января Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. 14 января суд отправил журналистку под арест. Амаглобели рассказала правозащитникам, что в участке ее оскорбляли полицейские, Дгебуадзе обругал ее матом и плюнул в лицо, попытался применить к ней физическую силу, но другие сотрудники полиции остановили его. В течение трех часов после второго ареста ей не разрешали пить воду, пользоваться туалетом и связываться с адвокатом, сообщило JamNews со ссылкой на НПО "Ассоциация молодых юристов".

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