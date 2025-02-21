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20:11, 21 февраля 2025

Грузинские журналисты назвали давлением на СМИ штрафы за блокировку дорог

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 13 журналистов оштрафованы за перекрытие дорог в Грузии, несмотря на то, что имели пресс-карты при работе на акциях протеста. По их мнению, штрафы направлены на запугивание прессы.

Как писал "Кавказский узел", сторонникам евроинтеграции Грузии ежедневно назначают штрафы за участие в акциях. Размеры штрафов значительны для протестующих и могут заметно снизить численность активных демонстрантов.

Акции протеста в Грузии продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политзаключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях.

В Грузии за  перекрытие дороги во время акций протеста  штрафуют  журналистов, которые освещали акции протеста сторонников евроинтеграции, штрафы получили уже 13 журналистов, из них 12 -  Тбилиси и один в Зугдиди (регион Самегрело, Западная Грузия), сообщила "Хартия журналистской этики"

 В частности, оштрафованы журналисты Studio Monitor Нино Шубитидзе и Нино Цверава, фотограф и оператор "ТВ Пирвели" Георгий Мосиашвили, журналист "Публика" Басти Мгалоблишвили, и журналисты «Табулы» Бека Джикурашвили,  Николоз Чиракадзе, журналисты «Мтавари архи» Натия Гогсадзе и Александр Саджая, фотограф Media April Вахо Карели, журналисты «Радио Свобода» Эка Кеванишвили и Саломе Чадунели, журналист «Евроньюс» Давид Кекенадзе, руководитель телекомпании «Мецхре талга» Герман Салия.

 "Все журналисты сообщили министерству внутренних дел, что в оспариваемый период они исполняли свои профессиональные обязанности, у них есть доказательства. На них были надеты идентифицируемые пресс-карты и часть из них работала с использованием профессионального оборудования крупных размеров. У полиции с самого начала не должно было возникнуть никаких трудностей с идентификацией их как журналистов", - указала  сегодня «Хартия журналисткой этики».

 При этом во всех случаях полиция действовала по-разному: у кого-то полиция потребовала представить необходимую информацию, с кем-то был односторонняя связь, в отношении некоторых провели судебный процесс. Некоторые намерены опротестовать штрафы.

Хартия обратила внимание, что ужесточенные нормы Административно-процессуального кодекса препятствуют выполнению журналистами профессиональных обязанностей, а действия полиции оказывают психологическое давление, в ряде случаев, не только на журналистов, но и членов их семей. По мнению авторов заявления, все это призвано  создать журналистам тяжелые условия и ограничить возможность их работы.

 "В лучшем случае, это – серьезные системные проблемы, на которые МВД и суд срочно должны отреагировать", - заявила «Хартия журналисткой этики» и призвала МВД незамедлительно прекратить все административные дела в отношении журналистов и не возбуждать их впоследствии.

 Журналист «Публика» Басти Мгалоблишвили сообщил, что с ним связались сотрудники патрульной полиции, сообщившие, что выписан штраф в связи с перекрытием дороги 14 февраля.

 "Только я выполнял профессиональные обязанности, это подтверждается записями ряда СМИ и я планирую опротестовать штраф. Опасно то, что мой штраф – не единичный случай и оштрафован не один журналист во время выполнения профессиональных обязанностей", - сказал он.

По его словам, штрафы направлены на создание препятствий в работе СМИ. При том, что опротестовать штраф занимает много времени, энергии и ресурсов. Мгалоблишвили указал, что на акции протеста на нем была больших размеров пресс-карта, что подтверждается видеозаписями.

Журналист "Табула" Бека Джикурашвили также сообщил, что на нем была пресс-карта, он снимал территорию, прилегающую к парламенту издалека и вышел на проезжую часть, когда дорога была перекрыта.

По его мнению, штрафы журналистов направлены на запугивание СМИ.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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