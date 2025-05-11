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03:44, 11 мая 2025

Грузинский сторонник евроинтеграции оштрафован в 21 раз

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суды оштрафовали грузинского активиста Николоза Нарсию на общую сумму более 105 тысяч лари, он заявил, что не собирается выплачивать штрафы.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля активисты Георгий Мумладзе и Николоз Нарсия были оштрафованы на 5000 лари (около 1800 долларов) за участие в перекрытии проспекта Руставели во время акции протеста около здания парламента. На такую же сумму оштрафованы оперный певец Паата Бурчуладзе и певица Нино Катамадзе.

Активист Николоз (Ника) Нарсия был оштрафован в 21-й раз за незаконное перекрытие дороги в ходе акции сторонников евроинтеграции. В общем сложности он должен выплатить 105 тысяч лари (более 38 тысяч долларов), пишет 10 мая "Грузия-онлайн".

Нарсия заявил, что не намерен выплачивать штрафы. "Я не собираюсь платить и не собираюсь подавать апелляцию, потому что мне уже надоело ездить в МВД", - приводит его слова издание.

Также активист добавил, что продолжит участвовать в акциях протеста.

Участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека. 9 мая участники акции "Сила в Европе! Наша сила в единстве!" вновь озвучили свои требования.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Темур Катамадзе. Скриншот фото с сайта "Центра социальной справедливости" от 09.05.25, https://socialjustice.org.ge/ka/products/temur-katamadzis-gadzevebis-protsesi-sasamartlo-davis-fonze-droebit-shecherda?fbclid=IwY2xjawKK2H1leHRuA2FlbQIxMAABHhEwoaoI-seIylIOlF0QozmssqpheZ6wmsbiyI2eGoRmuEXMyJbAaQG3gwSX_aem_i79nh6zMpfcQXW2mu2FYVg.
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Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

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