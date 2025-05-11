Грузинский сторонник евроинтеграции оштрафован в 21 раз

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Суды оштрафовали грузинского активиста Николоза Нарсию на общую сумму более 105 тысяч лари, он заявил, что не собирается выплачивать штрафы.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля активисты Георгий Мумладзе и Николоз Нарсия были оштрафованы на 5000 лари (около 1800 долларов) за участие в перекрытии проспекта Руставели во время акции протеста около здания парламента. На такую же сумму оштрафованы оперный певец Паата Бурчуладзе и певица Нино Катамадзе.

Активист Николоз (Ника) Нарсия был оштрафован в 21-й раз за незаконное перекрытие дороги в ходе акции сторонников евроинтеграции. В общем сложности он должен выплатить 105 тысяч лари (более 38 тысяч долларов), пишет 10 мая "Грузия-онлайн".

Нарсия заявил, что не намерен выплачивать штрафы. "Я не собираюсь платить и не собираюсь подавать апелляцию, потому что мне уже надоело ездить в МВД", - приводит его слова издание.

Также активист добавил, что продолжит участвовать в акциях протеста.

Участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека. 9 мая участники акции "Сила в Европе! Наша сила в единстве!" вновь озвучили свои требования.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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