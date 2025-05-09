Участники акции в Тбилиси потребовали возобновить евроинтеграцию

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Акция "Сила в Европе! Наша сила в единстве!" проходит в Тбилиси, ее участники потребовали возвращения на курс евроинтеграции и освобождения задержанных в связи с протестами.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

В Тбилиси проходит акция, приуроченная ко Дню Европы. Участники евромаршей пришли к площади Европы из пяти разных точек города. Проспект Руставели уже перекрыт. Наблюдается мобилизация полиции, сообщило сегодня JamNews.

"Наша сила в Европе! Наша сила в единстве!" - заявляют собравшиеся.

По их словам, перспектива развития Грузии возможна только в условиях европейской и западной интеграции.

На Метехском мосту вывешены флаги Грузии и ЕС. Шествие к площади Европы проводилось с пяти локаций: с площади Республики, площади Марджанишвили, от станции метро "Авлабари", от Общественного вещателя и с территории у парламента.

На площади Европы установлена ​​сцена и соответствующий технический инвентарь. По словам организаторов, вскоре перед собравшимися выступят члены семей заключенных, врачи, активисты и актеры, проинформировало "Интерпрессньюс".

День Европы — это праздник, который отмечается 9 мая в честь начала процесса объединения Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация Робера Шумана, предложившая создать объединение европейских стран для обеспечения мира и экономического сотрудничества. Теперь праздник символизирует единство, мир и демократические ценности ЕС, а также стремление стран-партнеров к европейской интеграции, сообщило агентство "Новости Грузия".

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