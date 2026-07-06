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23:57, 6 июля 2026

Демонстранты на проспекте Руставели потребовали освободить узников совести

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались у здания парламента в 586-й день непрерывных протестов, несмотря на сильный дождь. Они потребовали освобождения политзаключенных и возвращения к евроатлантическому курсу страны. 

Как писал "Кавказский узел", 5 июля, в 585-й день ежедневных протестов, участники собрания на проспекте Руставели зачитали обращение к политикам Евросоюза, пообещав до конца бороться за возвращение страны на курс евроинтеграции

Активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на проспекте Руставели в 586-й день подряд. 

“Граждане требуют возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных механизмов и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке”, - пишет Publika. 

Собрание состоялось, несмотря на сильный дождь, протестующие укрывались от осадков под зонтами. У них были плакаты “Иванишвили открой двери камер” и “Свободу Георгию Миндадзе”, следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Георгий Миндадзе - студент медуниверситета, арестованный во время массовых акций протеста в декабре 2024 года. Год назад, 3 июля 2025 года, Тбилисский горсуд приговорил Миндадзе к пяти годам заключения, признав его виновным в нападении на полицейского. Сегодня, 6 июля, Георгию исполнилось 23 года. Годом ранее, 6 июля 2025 года, к дню рождения Миндадзе было приурочено шествие в Рустави. 

Прокуратура после приговора опубликовала "видеодоказательства вины" Георгия Миндадзе: на записи видно лишь то, что во время акции протеста молодой человек использовал пиротехнику. Согласно версии обвинения, запущенное им пиротехническое изделие попало в сотрудника МВД, в результате силовик получил ожог ноги. По словам адвоката, прокуратура представила в суде фотографию, сделанную 29 ноября, на которой Миндадзе держит в руках пиротехнику, и показания одного полицейского, который утверждает, что пиротехника, брошенная Миндадзе, попала в него.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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Участники акции протеста в Тбилиси пообещали Евросоюзу бороться до победы
Участники шествия в Тбилиси. Скриншот фото Mo Se от 04.07.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=4360891467558925&set=pcb.4360892304225508
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