Протестующие в Тбилиси возмущены суровым приговором студенту медуниверситета

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Тбилисский горсуд приговорил Георгия Миндадзе к пяти годам заключения, признав его виновным в нападении на полицейского. Мать осужденного активиста призвала всех собравшихся у суда присоединиться к акции протеста на проспекте Руставели.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля, на 217-й день непрерывных протестов, активисты вновь перекрыли проспект Руставели, несмотря на сильный дождь.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Сегодня, на 218-й день непрерывных протестов, сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента и возле оперы, передает Publika.

К собравшимся у парламента присоединились участники организованного марша «Горы за свободу», которые провели шествие от здания филармонии, а также активисты, собравшиеся у Тбилисского горсуда, где сегодня вынесли приговор 21-летнему студенту медуниверситета Георгию Миндадзе, арестованному во время массовых акций протеста в декабре 2024 года. Суд приговорил молодого человека к пяти годам заключения, признав его виновным в нападении на полицейского.

Прокуратура после приговора опубликовала “видеодоказательства вины” Георгия Миндадзе: на записи видно лишь то, что во время акции протеста молодой человек использовал пиротехнику. Согласно версии обвинения, запущенное им пиротехническое изделие попало в сотрудника МВД, в результате силовик получил ожог ноги. По словам адвоката, прокуратура представила в суде фотографию, сделанную 29 ноября, на которой Миндадзе держит в руках пиротехнику, и показания одного полицейского, который утверждает, что пиротехника, брошенная Миндадзе, попала в него.

Граждан, собравшихся во дворе суда, после приговора Миндадзе приставы силой заставили покинуть территорию. Его мама Нани Цулая, которая отмечает сегодня день рождения, призвала всех собравшихся у суда прийти на проспект Руставели. После самого тяжелого дня она сама успокаивала людей: “У меня лучший день рождения, потому что вы рядом со мной”, - пишет Telegram-канал Tbilisi life.

У здания парламента на проспекте Руставели активисты поздравили Нани с днем рождения песней и подарили ей торт со свечками, следует из видео Publika.

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