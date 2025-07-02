×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:26, 2 июля 2025

Парламент прекратил полномочия депутатов партии Гахарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 217-й день регулярных протестов с требованием провести новые парламентские выборы депутаты от "Грузинской мечты" прекратили полномочия 12 депутатов от оппозиционной партии "Гахария за Грузию". 

Как писал "Кавказский узел", 27 июня лидер партии "Дроа" Элене Хоштария объявила бессрочную голодовку у здания парламента Грузии в знак протеста против преследования сторонников оппозиции. 28 июня к ее акции присоединился член оппозиционной "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе. 29 июня, на 214-й день непрерывных протестов у парламента Грузии, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала всех сторонников проевропейской идеи объединиться в борьбе. После заявления восьми оппозиционных партий о бойкоте муниципальных выборов оппозиционеры Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе прекратили голодовку, начатую 27 июня. Протестующие перекрыли проспект Руставели на 215-й день непрерывных акций. 

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. 

Прекращены полномочия депутатов парламента от партии «Гахария за Грузию». Мандат в связи с неявкой на заседания без уважительной причины прекращен: Георгию Гахария, Теоне Акубардия, Анне Бучукури, Левану Гогичаишвили, Зазе Тавадзе, Беке Лилуашвили, Натии Мезвришвили, Бердии Сичинава, Кахе Кемоклидзе, Роину Кочорашвили, Дмитрию Цкитишвили и Звиаду Дзидзигури.

В настоящее время парламент XI созыва, в составе которого должно быть 150 членов, представлен 89 депутатами. Всего в парламенте XI созыва мандаты прекращены 61 депутату, сообщило сегодня "интерпрессньюс".

Протестующие, которые требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных, сегодня, на 217-1 день протестов, вновь перекрыли проспект руставели.

Активисты собрались, несмотря на сильный дождь, сообщило Tbilisi Life.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ника Гварамия. Фото: https://1tv.ge/lang/ru/news/nika-gvaramija-kljuch-k-spaseniju-mikhaila-saakashvili-nakhoditsja-v-ukraine-svoe-slovo-dolzhny-skazat-i-turcija-armenija-i-azerbajdzhan/
17:50, 1 июля 2025
Ника Гварамия осужден за неявку в парламентскую комиссию Грузии
Элене Хоштария (в центре) зачитывает заявление о бойкоте муниципальных выборов. Кадр видео Publika.
22:30, 30 июня 2025
Грузинская оппозиция объявила о бойкоте муниципальных выборов
Госуслуги RuID. Фото: https://visitrf.com/gosuslugi/gosuslugi-ruid-signup/
18:53, 30 июня 2025
Изменен порядок въезда в Россию для граждан государств Южного Кавказа
Саломе Зурабишвили у парламента Грузии. Вторая справа - Элене Хоштария. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 29.06.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/842578-salome-zurabishvili-gamarjveba-rezhimze-ar-mova-arc-archevnebshi-monacileobit-arc-shimshilobit-ertaderti-brzola-aris-ertobis-brzola-makvs-ertaderti-ambicia-rom-ertobit-kveqana-gadavarchinot
21:04, 29 июня 2025
Зурабишвили призвала протестующих объединиться против "Грузинской мечты"
Протестующие у здания парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 28.06.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1483316259734586&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:55, 28 июня 2025
Протестующие собрались у парламента Грузии на фоне голодовки политиков и активистов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 июля 2025, 15:15
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

Акиф Сафаров. Фото: https://minval.az/news/124472959
02 июля 2025, 10:36
Обжалован арест Акифа Сафарова в Екатеринбурге

БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02 июля 2025, 08:48
Военные рапортовали о двух сбитых дронах в Ростовской области

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше