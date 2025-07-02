Парламент прекратил полномочия депутатов партии Гахарии

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В 217-й день регулярных протестов с требованием провести новые парламентские выборы депутаты от "Грузинской мечты" прекратили полномочия 12 депутатов от оппозиционной партии "Гахария за Грузию".

Как писал "Кавказский узел", 27 июня лидер партии "Дроа" Элене Хоштария объявила бессрочную голодовку у здания парламента Грузии в знак протеста против преследования сторонников оппозиции. 28 июня к ее акции присоединился член оппозиционной "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе. 29 июня, на 214-й день непрерывных протестов у парламента Грузии, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала всех сторонников проевропейской идеи объединиться в борьбе. После заявления восьми оппозиционных партий о бойкоте муниципальных выборов оппозиционеры Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе прекратили голодовку, начатую 27 июня. Протестующие перекрыли проспект Руставели на 215-й день непрерывных акций.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Прекращены полномочия депутатов парламента от партии «Гахария за Грузию». Мандат в связи с неявкой на заседания без уважительной причины прекращен: Георгию Гахария, Теоне Акубардия, Анне Бучукури, Левану Гогичаишвили, Зазе Тавадзе, Беке Лилуашвили, Натии Мезвришвили, Бердии Сичинава, Кахе Кемоклидзе, Роину Кочорашвили, Дмитрию Цкитишвили и Звиаду Дзидзигури.

В настоящее время парламент XI созыва, в составе которого должно быть 150 членов, представлен 89 депутатами. Всего в парламенте XI созыва мандаты прекращены 61 депутату, сообщило сегодня "интерпрессньюс".

Протестующие, которые требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных, сегодня, на 217-1 день протестов, вновь перекрыли проспект руставели.

Активисты собрались, несмотря на сильный дождь, сообщило Tbilisi Life.

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