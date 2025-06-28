Оппозиционер Попхадзе присоединился к голодовке около парламента Грузии
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Гедеван Попхадзе присоединился к протестной голодовке, которую второй день проводит около здания парламента Грузии лидер партии "Дроа" Элене Хоштария.
Как писал "Кавказский узел", 27 июня лидер партии "Дроа" Элене Хоштария объявила бессрочную голодовку у здания парламента Грузии в знак протеста против преследования сторонников оппозиции.
Член оппозиционной «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе сегодня объявил, что присоединяется к голодовке Элене Хоштария, сообщает "Интерпрессньюс".
"Я присоединяюсь к акции Элене Хоштария - голодовке. Невозможно сотрудничество с этим режимом в любой форме, так как фактически создана незаконная репрессивная система, которая преследует людей, является нелегитимной государственной системой", - приводятся в публикации слова Попхадзе.
Элене Хоштария второй день проводит голодовку около здания парламента, пишет сегодня агентство.
Отметим, 25 июня суд оштрафовал Элене Хоштария, признав ее виновной в мелком хулиганстве и неповиновении полиции на акции протеста, проведенной 28 марта.
В тот день силовики задержали Хоштария на месте акции протеста около парламента Грузии. Она была освобождена из изолятора спустя сутки. Она отвергла обвинения в мелком хулиганстве и неподчинении полиции и отказалась участвовать в судебных заседаниях.
Кроме того, Хоштария заявила о насилии и унижающем достоинство обращении в изоляторе. Полиция возразила, что Хоштария вела себя агрессивно и отказалась проходить освидетельствование.
Акции протеста проводятся в Грузии уже семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции в Тбилиси и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Протесты проходят и в других городах страны.
Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".
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