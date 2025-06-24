Участники акции в Тбилиси потребовали освобождения политзаключенных

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На 209-й день непрерывных протестов сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли движение по проспекту Руставели в Тбилиси. У здания парламента активисты потребовали освободить задержанных за участие в демонстрациях.

Как писал "Кавказский узел", на 208-й день протестов сторонники евроинтеграции вышли на традиционную акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Один из участников этой акции, Звиад Ратиани, был арестован полицейскими, заявившими, что он ударил одного из них. В первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября, Ратиани был задержан и жестоко избит бойцами спецназа, после чего арестован на восемь суток, врачи диагностировали у него переломы носа и челюсти.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Жители Тбилиси сегодня вновь перекрыли движение по проспекту Руставели у здания парламента, протестуя против анти-западного политического курса "Грузинской мечты". Участники акции традиционно принесли с собой флаги Грузии и Евросоюза, также на проспекте Руставели видны украинские флаги.

Протестующие также провели у парламента акцию с портретами политзаключенных в поддержку неизменного требования освободить всех арестованных за участие в протестах, передает Publika.

МВД Грузии сегодня сообщило об аресте подозреваемого в наезде на протестующих на автомобиле вечером 22 июня, передает телекомпания Formula.

В результате наезда пострадали две активистки: Мариам Мекханцишвили получила перелом ребра, а Лизи Убилава - травму колена. Инцидент расследуется как умышленное насилие, соответствующая статья УК Грузии предполагает от четырех до шести лет лишения свободы.

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