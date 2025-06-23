Задержан участник акции у парламента Грузии

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Полицейские задержали поэта Звиада Ратиани во время ежедневной акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси, обвинив его в насилии к полицейскому.

Как писал "Кавказский узел", на 208-й день протестов сторонники евроинтеграции вышли на традиционную акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Днем ранее, 22 июня, две участницы акции на проспекте Руставели пострадали из-за наезда на протестующих автомобиля.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Поэт Звиад Ратиани, участвовавший в акции сторонников евроинтеграции Грузии, был задержан вблизи здания парламента, причины его задержания полицейские не объяснили, сообщила телекомпания Pirveli.

На кадрах, распространенных телеканалом, видно, как Ратиани ведут к полицейскому автомобилю четверо силовиков, трое из них в форме патрульной полиции, еще один - в черной одежде. Возле служебного автомобиля полицейские сковывают руки Ратиани за спиной наручниками, а затем уводят его в другую машину, которая припаркована неподалеку.

Полицейские на месте происшествия заявили, что Ратиани якобы "подошел к полицейскому и ударил его по руке", передал Telegram-канал Tbilisi life.

Звиад Ратиани участвует в акциях протеста у парламента с их начала. В первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября, он был задержан и жестоко избит бойцами спецназа, после чего арестован на восемь суток. В результате избиения у Ратиани были зафиксированы переломы носа и челюсти.

"Меня посадили в машину и там тоже непрерывно избивали. Говорили: "Мы тебя сломаем, сейчас посмотрим, как ты будешь извиваться. Они не смогли меня сломать", - приводится рассказ Ратиани в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих".

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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