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21:53, 23 июня 2025

МВД Грузии отчиталось о расследовании наезда на протестующих в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистки, пострадавшие из-за наезда автомобиля во время акции протеста на проспекте Руставели, выписаны из больницы. Полиция отчиталась, что расследует инцидент как умышленное насилие. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 июня, на 207-й день непрерывных протестов в Тбилиси, активисты традиционно перекрыли движение на проспекте Руставели, требуя новых парламентских выборов и освобождения арестованных демонстрантов. На пешеходном переходе в районе проспекта Руставели водитель одного из автомобилей намеренно наехал на протестующих, после чего скрылся с места происшествия. Две активистки были доставлены в больницу. 

МВД Грузии расследует наезда автомобиля на участников акции протеста в Тбилиси, инцидент квалифицирован по статье о насилии в отношении двух и более человек (статья 126 УК Грузии), которая предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу ведомства издание "Грузия Онлайн". 

Пострадавшие активистки Мариам Мекханцишвили и Лизи Убилава сегодня были выписаны из больницы, но продолжают лечение дома. Врачи предписали обеим постельный режим на две недели. У одной из девушек сломано ребро, другая получила травму колена и удар зеркалом автомобиля по голове. 

Мекханцишвили отметила, что полицейские предложили ей прийти в отделение, но она настояла, чтобы ее опросили дома. Убилава также сообщила, что с ней связывались правоохранители, но пока не опросили ее. 

По словам Мекханцишвили, МВД пока не заявляло о задержании подозреваемого, но личность водителя по номеру машины предварительно установили сами активисты. Они пришли к выводу, что за рулем был 23-летний Лука Маисурадзе, вместе с ним в машине находилась его подруга.

Сегодня, на 208-й день протестов, сторонники евроинтеграции вновь вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси, передает телекомпания Pirveli.

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Автор: "Кавказский узел"

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