Элене Хоштария отпущена на свободу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики освободили лидера партии "Дроа" Элене Хоштария. Она отвергла предъявленные ей обвинения и отказалась участвовать в судебных заседаниях.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 марта у парламента Грузии было задержано несколько участников акции протеста, в том числе лидер партии "Дроа" Элене Хоштария. Хоштария была переведена в следственный изолятор. Активистов, задержанных вместе с нею, отпустили под подписку о невыезде. Хоштария заявила о насилии и унижающем достоинство обращении в изоляторе. Полиция возразила, что Хоштария, которая обвиняется в мелком хулиганстве и неподчинении полиции, вела себя агрессивно и отказалась проходить освидетельствование.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Основательница оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария вышла из изолятора спустя сутки после задержания, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

После освобождения Хоштария подчеркнула, что не сотрудничает с системой, не признает предъявленных ей обвинений со стороны МВД и отказывается участвовать в судебных заседаниях. Хоштария также отметила, что запрещенных веществ при себе не имела, а все найденное полицейскими – это назначенные ей лекарства, передает Telegram-канал Tbilisi Life.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

"Кавказский узел" также писал, что по административным статьям за время протестов в Грузии были задержаны 486 человек, всего административному преследованию подверглись 1084 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.