Элене Хоштария обвинила сотрудников полиции в насилии

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Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария заявила о насилии и унижающем достоинство обращении в изоляторе. Полиция возразила, что Хоштария, которая обвиняется в мелком хулиганстве и неподчинении полиции, вела себя агрессивно и отказалась проходить освидетельствование.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 марта у парламента Грузии было задержано несколько участников акции протеста, в том числе лидер партии "Дроа" Элене Хоштария. Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, по данным ее соратников, переведена в следственный изолятор. Активистов, задержанных вместе с нею, отпустили под подписку о невыезде.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария заявила, что подверглась насилию и унижающему достоинство обращению после задержания на акции протеста у парламента Грузии 28 марта. Об этом говорится в письме, которое она написала из СИЗО.

"В отделении на улице Рамишвили, после того как я отказалась от сотрудничества, полицейские <...> жестко сковали мне руки наручниками за спиной. После этого они нанесли мне повреждения зубов и челюсти", - привело выдержки из ее письма "Интерпрессньюс".

Она также утверждает, что при поступлении в СИЗО в Дигоми ее снова, против воли, заковали в наручники, после чего несколько женщин-полицейских схватили и полностью раздели.

"Такая практика принудительного оголения является отвратительным российским методом унижения человеческого достоинства и физического насилия", - подчеркнула политик.

Ее задержание является продолжением того репрессивного механизма со стороны государства

Адвокат Теона Закарашвили сообщила, что пока неизвестно, будет ли проведен судебный процесс по делу ее подзащитной, или она будет освобождена по истечению 48-часового срока.

"Основанием для задержания Элене Хоштария стали часть 1 статьи 166 и часть 1 статьи 173 КоАП Грузии – мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию представителя власти. Элене чувствует себя бодро и считает, что нарушения закона с ее стороны не было, и ее задержание является продолжением того репрессивного механизма со стороны государства, который оно продолжает и продолжает использовать против тех, кто принимает участие в протесте", - привело ее слова агентство.

В полном соответствии с законодательством в отношении задержанной были проведены необходимые процедуры перед ее помещением в изолятор временного содержания

В МВД Грузии заявили, что Хоштария вела себя агрессивно, а полицейские действовали в рамках закона. Действия сотрудников полиции в ведомстве объяснили тем, что Хоштария отказалась проходить освидетельствование. Утверждается, что при обыске "у задержанной было обнаружено, предположительно, запрещенное веществоЦ. По нему назначена экспертиза.

"Исходя из требований безопасности, в полном соответствии с законодательством в отношении задержанной были проведены необходимые процедуры перед ее помещением в изолятор временного содержания", — говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что процесс фиксировался камерами видеонаблюдения изолятора. С согласия задержанной с этими записями смогут ознакомиться правозащитники, говорится в сообщении.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

"Кавказский узел" также писал, что по административным статьям за время протестов в Грузии были задержаны 486 человек, всего административному преследованию подверглись 1084 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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