"Дроа" сообщила об аресте Элене Хоштария

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Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, по данным ее соратников, переведена в следственный изолятор. Активистов, задержанных вместе с нею, отпустили под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 марта у парламента Грузии было задержано несколько участников акции протеста, в том числе лидер партии "Дроа" Элене Хоштария.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Спустя несколько часов после задержания двое активистов, которые были задержаны на акции протеста в Тбилиси, в том числе Тако Кураташвили, были освобождены под подписку о невыезде, сообщает 28 марта "Мтавари архи".

При этом Элене Хоштария силовики не отпустили, ее перевели в Дигомский следственный изолятор. Партия "Дроа" в соцсети Facebook* сообщила, что Хоштария "арестовали за переход пешеходного перехода возле здания парламента".

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

"Кавказский узел" также писал, что по административным статьям за время протестов в Грузии были задержаны 486 человек, всего административному преследованию подверглись 1084 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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