×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:49, 28 марта 2025

Стычки с полицией произошли у парламента Грузии

Задержания у парламента Грузии. Скриншот фото "Новости Грузии" от 28.03.25, https://www.newsgeorgia.ge/policija-zaderzhala-eshhe-neskolko-uchastnikov-protestnoj-akcii-v-tbilisi/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько участников акции протеста, в том числе лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, задержаны у парламента Грузии на 121-й день проевропейских протестов. Протестующие перекрыли движение на проспекте Руставели, несмотря на стычки с полицией.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали двух участниц акции протеста против действий парламентской следственной комиссии, сформированной для выявления преступлений властей во время правления "Единого национального движения".

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Полиция задержала лидера оппозиционной партии "Дроа" Элена Хоштария и еще несколько граждан во время протестной акции у парламента Грузии, сообщило агентство "Новости Грузия".

Участники проевропейской акции протеста, несмотря на сопротивление полиции, перекрыли проспект Руставели, часть участников акции остается на улице 9 апреля. К протестующим присоединились участники акции-марша, который стартовал у Общественного вещателя. 

На улице 9 апреля развернуто полицейское оцепление. Полиция также мобилизована на проспекте Руставели. Между протестующими и полицией произошло противостояние, в результате  силовики задержали нескольких человек, сообщает "Интерпрессньюс".

Видео задержания одного из активистов опубликовал Telegram-канал Tbilisi Life. На записи участники акции пытаются помешать полицейским задержать одного из демонстрантов, но полиция все же увела его в автомобиль.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

"Кавказский узел" также писал, что по административным статьям за время протестов в Грузии были задержаны 486 человек, всего административному преследованию подверглись 1084 человека

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
21:55, 3 июля 2025
Протестующие в Тбилиси возмущены суровым приговором студенту медуниверситета
Парламент Грузии. Фото "Кавказского Узла"
21:26, 2 июля 2025
Парламент прекратил полномочия депутатов партии Гахарии
Ника Гварамия. Фото: https://1tv.ge/lang/ru/news/nika-gvaramija-kljuch-k-spaseniju-mikhaila-saakashvili-nakhoditsja-v-ukraine-svoe-slovo-dolzhny-skazat-i-turcija-armenija-i-azerbajdzhan/
17:50, 1 июля 2025
Ника Гварамия осужден за неявку в парламентскую комиссию Грузии
Элене Хоштария (в центре) зачитывает заявление о бойкоте муниципальных выборов. Кадр видео Publika.
22:30, 30 июня 2025
Грузинская оппозиция объявила о бойкоте муниципальных выборов
Госуслуги RuID. Фото: https://visitrf.com/gosuslugi/gosuslugi-ruid-signup/
18:53, 30 июня 2025
Изменен порядок въезда в Россию для граждан государств Южного Кавказа
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Заседание парламента Армении. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/parlament-armenii-prinyal-v-pervom-chtenii-proekt-o-nacionalizacii-elsetej/
03 июля 2025, 13:38
Парламент Армении принял закон для национализации компании Карапетяна

Самвел Карапетян. Фото: https://minval.az/news/124470707
03 июля 2025, 06:52
Следком Армении назвал причину обысков в компании Карапетяна

Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 июля 2025, 15:15
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше