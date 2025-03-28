Стычки с полицией произошли у парламента Грузии

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Несколько участников акции протеста, в том числе лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, задержаны у парламента Грузии на 121-й день проевропейских протестов. Протестующие перекрыли движение на проспекте Руставели, несмотря на стычки с полицией.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали двух участниц акции протеста против действий парламентской следственной комиссии, сформированной для выявления преступлений властей во время правления "Единого национального движения".

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Полиция задержала лидера оппозиционной партии "Дроа" Элена Хоштария и еще несколько граждан во время протестной акции у парламента Грузии, сообщило агентство "Новости Грузия".

Участники проевропейской акции протеста, несмотря на сопротивление полиции, перекрыли проспект Руставели, часть участников акции остается на улице 9 апреля. К протестующим присоединились участники акции-марша, который стартовал у Общественного вещателя.

На улице 9 апреля развернуто полицейское оцепление. Полиция также мобилизована на проспекте Руставели. Между протестующими и полицией произошло противостояние, в результате силовики задержали нескольких человек, сообщает "Интерпрессньюс".

Видео задержания одного из активистов опубликовал Telegram-канал Tbilisi Life. На записи участники акции пытаются помешать полицейским задержать одного из демонстрантов, но полиция все же увела его в автомобиль.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

"Кавказский узел" также писал, что по административным статьям за время протестов в Грузии были задержаны 486 человек, всего административному преследованию подверглись 1084 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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