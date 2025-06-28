Элене Хоштария объявила голодовку

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Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария объявила бессрочную голодовку у здания парламента, протестуя против политики властей Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта силовики задержали лидера партии "Дроа" Элене Хоштария на месте акции протеста около парламента Грузии. Она была освобождена из изолятора спустя сутки после задержания. Хоштария обвинена в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Она отвергла обвинения и отказалась участвовать в судебных заседаниях.

Хоштария заявила о насилии и унижающем достоинство обращении в изоляторе. Полиция возразила, что Хоштария вела себя агрессивно и отказалась проходить освидетельствование.

Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария объявила 27 июня бессрочную голодовку у здания парламента Грузии, пишут "Новости-Грузия".

По словам Хоштарии, голодовка стала ответом на аресты более 60 критиков "Грузинской мечты", она призвала к революции. "Революция и свержение их на улице - единственный путь. Я никого не учу уму, не говорю, когда выходить на улицу. Я никого не призываю ни голодать, ни садиться в тюрьму. Я готова пожертвовать собой ради сопротивления этому режиму", - приводит ее слова издание.

Подобное заявление она сделал специально, чтобы не быть привлеченной к уголовной ответственности за призывы к насильственному свержению власти.

Напомним, ежедневные акции протеста проводятся в Тбилиси уже почти семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".